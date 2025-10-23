El intendente de Colón recibió a la nueva cónsul de Uruguay en la ciudad

La flamante funcionaria, Pierina Núñez, se presentó oficialmente ante José Luis Walser. Dialogaron sobre trabajo conjunto entre el organismo consular y el municipio.

El intendente de Colón, José Luis Walser, recibió en su despacho a la nueva cónsul de Uruguay en Colón, Pierina Núñez. La reunión tuvo como objetivo la presentación oficial de la funcionaria y el intercambio de ideas sobre el trabajo conjunto que se desarrollará entre el organismo consular y el municipio.

Durante el encuentro, se abordaron temas de interés común y se exploraron oportunidades para fortalecer los lazos entre la ciudad de Colón y Uruguay. El intendente destacó la importancia de la relación entre ambas entidades y los lazos que unen a las ciudades de Colón y a la uruguaya de Paysandú, hermanadas en la Paz, expresando su compromiso para trabajar en conjunto en beneficio de la comunidad.

La cónsul Pierina Núñez agradeció la recepción y se mostró dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario para promover la cooperación y el desarrollo entre Colón y Uruguay.

La reunión fue una oportunidad para establecer un diálogo fluido y constructivo entre las autoridades locales y el organismo consular, con el objetivo de impulsar iniciativas que beneficien a la comunidad y fortalezcan los lazos entre ambas partes.