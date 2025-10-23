Comienza una nueva programación de películas en el Cineclub del Iaaer

El Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura, inicia una nueva programación bajo el título "Sentidos del humor. De Bucarest a la Argentina", que dará comienzo el martes 28 de octubre, a las 20, con el film 12:08 al este de Bucarest, del director Corneliu Porumboiu (Rumania, 88´), en la Sala Noble (Matorras 861) de Paraná.

La serie de proyecciones comenzará con la película satírica rumana de 2006 dirigida por Corneliu Porumboiu, ganadora del premio Camera d'Or (al mejor film) en el Festival de Cannes del mismo año. Está ambientada en la ciudad de Vaslui con un grupo de personajes que, en un estudio de televisión, recuerdan en clave de humor la Revolución rumana de 1989 que puso fin al régimen comunista en el país.

La programación continuará con:

This is Spinal Tap (1984), del director Rob Reiner (USA, 82´), el martes 04 de noviembre, a las 20.

Los guantes mágicos (2003), del director Martín Rejtman (Argentina, 90´), el martes 11 de noviembre, a las 20.