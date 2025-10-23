TC Mouras: el entrerriano Manuel Borgert logró la pole position en La Plata

A bordo del Ford Falcon del Fadel Werner Competición, el piloto entrerriano Manuel Borgert estableció el mejor tiempo de la clasificación del TC Mouras este jueves en La Plata y logró la pole position de la 12ª fecha. El ramirense le arrebató el primer lugar a Eugenio Provens, que venía de ser el más rápido en los dos entrenamientos que se disputaron por la mañana.

Borgert, con el Ford N°105, marcó un tiempo de 1:25.869 y fue 284 milésimas más rápido que el Dodge de Provens, que quedó en la segunda colocación. En la tercera ubicación estuvo Lucas Bohdanowicz, ambos con Dodge y del Galarza Racing. El chaqueño estuvo a una distancia de 463/1000.

En la 4° posición se ubicó el villaguayense Juan Pablo Guiffrey, con un Chevrolet del RUS MED Team, a una diferencia de 734/1000. 5° lugar para Lucas Carabajal, con el Ford del Moriatis Competición, a 765/1000; mientras que Francisco Luengo ocupó el 6° puesto con la Chevy del RE Performance.

Borgert tras lograr la pole position: “Muy feliz. Salió una vuelta muy redondita, así que festejé la pole y sirve muchísimo de cara a lo que queda de campeonato”.

La pole quedó en manos del entrerriano, de 19 años, que largarán las series única desde la mejor ubicación en la grilla de partida. Las mismas tendrá lugar este viernes, a partir de las 11 y tendrá un factor muy importante: el pronóstico indica un alto porcentaje de probabilidad de lluvia.