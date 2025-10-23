Gaillard y Rubattino llamaron a votar “con cabeza, corazón y coraje para ponerle un freno a Milei”

Con una peña cultural en la que predominó la mística y la alegría militante, los candidatos de la lista Ahora 503 cerraron la campaña en el club Temperley de Concordia. En el encuentro se valoró "el camino recorrido" y se ratificó la decisión de "haber puesto a disposición de los entrerrianos una propuesta amplia, diversa y plural". “Esta construcción peronista y progresista no termina acá. Vamos a trabajar para que en 2027 Entre Ríos vuelva a ser gobernada por un entrerriano o una entrerriana”, expresó la diputada nacional Carolina Gaillard (UxP).

Gaillard, candidata a senadora nacional, destacó la fuerza del espacio y el compromiso colectivo que se consolidó durante estos meses de recorridas por la provincia. “Llegamos a este cierre con la convicción de haber hecho lo que había que hacer. Salimos a la calle a construir esperanza cuando muchos bajaban los brazos, y lo hicimos con valentía y amor por nuestra provincia”, expresó en un comunicado de prensa.

La legisladora valoró “la mística que se generó en torno de Ahora 503 y la red militante que quedó tendida para seguir trabajando rumbo a 2027” y agregó: “En cada recorrida nos abrazamos con compañeros y compañeras que estaban desencantados o escépticos y se reencontraron con la política a través de esta propuesta”.

Gaillard también apuntó contra el modelo de ajuste que impulsa el gobierno nacional y al que adhiere el gobierno provincial. “Milei y Frigerio representan un mismo proyecto de exclusión, que le da la espalda a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes y a los sectores más vulnerables. El domingo hay que ir a votar con cabeza, corazón y coraje para ponerles un freno porque Entre Ríos tiene que tener en el Congreso representantes que defiendan los intereses de la provincia sin ningún tipo de condicionamiento”, convocó.

Rubattino, a su turno, agradeció “a la militancia que le dio cuerpo a esta propuesta” a la que definió como “el inicio de una perspectiva diferente de hacer política”. Remarcó la impronta feminista y humanista de la lista y señaló: “Somos dos mujeres quienes encabezamos este proyecto, y no es casualidad. Creemos que a la política le falta empatía. Por eso hablamos de construir desde el amor, de abrazar al otro y hacer que la gente vuelva a creer en la política”, expuso.

La candidata a diputada nacional insistió en la necesidad de poner en la agenda pública temas postergados como la salud mental, la cultura comunitaria y el cuidado del medio ambiente, entre otras políticas públicas. Luego, agradeció el apoyo militante de los feminismos, las juventudes, los movimientos sociales y el campo nacional y popular.

En el cierre estuvieron también los candidatos Javier Schnitman, Federico Olano, Evelina Kloster, Ignacio Monná y Ludmila Fernández.

La lista Ahora 503 está integrada por sectores del peronismo y del campo nacional y popular. Entre otros partidos y espacios, confluyen allí el Frente Grande, el Movimiento por Todos, el Partido Comunista y Patria Grande. El proyecto se referencia con Cristina Fernández de Kirchner y durante la campaña recibieron el respaldo de Axel Kicillof y Juan Grabois.