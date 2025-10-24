Argentinos lo dio vuelta y jugará la final de la Copa Argentina

En el marco de la semifinal de la Copa Argentina, Belgrano y Argentinos Juniors se enfrentaron en el estadio Gigante de Arroyito. El partido contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y un importante marco de público con presencia de las dos hinchadas que fueron al estadio.

En un partido trabado en el que a ambos conjuntos se les dificultó imponerse durante el primer tiempo, fue un zapatazo desde afuera del área lo que quebró el marcador. Ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo cuando tras un centro desde la izquierda y un rechazo del fondo del Bicho, la pelota quedó en poder de Lucas Zelarayán.

El mediocampista sacó un zapatazo de derecha con el que clavó el balón en el costado derecho del arco de Sergio Romero, de floja respuesta ante el disparo del Chino. Ventaja para el Pirata que se retiró ganando al descanso con ese tanto.

En el complemento, el equipo cordobés cedió el dominio de la pelota al conjunto de Nicolás Diez, lo que puede verse como un grave error. El Bicho comenzó a asociarse cerca del área y terminó encontrando la igualdad.

El gol llegó a los 14 minutos, luego de un desborde de Diego Porcel por izquierda, que pasó hacia atrás para Federico Fattori y recibió la devolución de la pared prácticamente en el borde del área chica. El atacante intentó con un remate que Thiago Cardozo rechazó, pero el desvío del arquero cayó en posición de Hernán López Muñoz, que solo debió empujar para el 1-1 parcial.

Después de varios intentos infructuosos, Argentinos Juniors finalmente alcanzó el segundo gol a los 37. Fue a partir de la sanción de un penal por parte de Yael Falcón Pérez como consecuencia de la sujeción de Gerónimo Heredia a Alan Lescano.

De la ejecución se encargó Tomás Molina, que remató al costado derecho del arco de Cardozo, que voló hacia el otro poste. Fue el 2-1 para el conjunto bonaerense que así celebró su primera clasificación hacia la final de la Copa Argentina.

El Bicho estará en la definición y ahora espera por rival. Este viernes por la noche se definirá si tendrá que enfrentarse a Independiente Rivadavia de Mendoza o a River Plate.

-SÍNTESIS-

Belgrano 1-2 Argentinos Juniors.



Goles:

36’PT: Lucas Zelarayán (BEL).

14’ST: Hernán López Muñoz (ARG).

37’ST: Tomás Molina -penal- (ARG).



Formaciones:

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli, Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.



Argentinos Juniors: Sergio Romero; Francisco Álvarez, Erik Godoy, Román Riquelme; Leandro Lozano, Alan Lescano, Federico Fattori, Sebastián Prieto; Hernán López Muñoz; Diego Porcel y Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

13’ST: ingresó Lautaro Giaccone por Erik Godoy (ARG).

16’ST: ingresó Santiago Longo por Francisco González Metilli (BEL).

16’ST: ingresó Julián Mavilla por Nicolás Fernández (BEL).

27’ST: ingresó Lucas Passerini por Franco Jara (BEL).

27’ST: ingresó Gerónimo Heredia por Gabriel Compagnucci (BEL).

40’ST: ingresó Bryan Reyna por Adrián Spörle (BEL).

40’ST: ingresó Tobías Ramírez por Diego Porcel (ARG).

40’ST: ingresó Lucas Gómez por Hernán López Muñoz (ARG).

45’ST: ingresó Rubén Bentancourt por Alan Lescano (ARG).

45’ST: ingresó Claudio Bravo por Tomás Molina (ARG).



Amonestados:

23’PT: Leonardo Morales (BEL).

24’PT: Sebastián Prieto (ARG).

42’PT: Gabriel Compagnucci (BEL).

47’PT: Franco Jara (BEL).

9’ST: Francisco Álvarez (ARG).

33’ST: Gerónimo Heredia (BEL).

36’ST: Thiago Cardozo (BEL).

47’ST: Federico Fattori (ARG).



Árbitro: Yael Falcón Pérez.



Estadio: Gigante de Arroyito.

