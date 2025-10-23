Por salarios, ATE inició su plan de lucha con asambleas en Copnaf, ATER y otros organismos estatales

Luego de la decisión del plenario de Secretarios Generales que se realizó el miércoles, los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), efectuaron asambleas en la mañana de este jueves.

El reclamo de los trabajadores es “por la falta de propuestas del gobierno para recuperar el salario, en el marco de las paritarias, y el rechazo de la oferta del Ejecutivo, que implica un congelamiento salarial”.

“Basta de ajuste” fue la consigna de las asambleas de este jueves y puntualmente en el Copnaf el reclamo es por el Dispositivo de Libertad Asistida. En tanto, en ATER se ahondó la protesta “en defensa del Estado, en defensa del salario, por mejores condiciones de trabajo, recategorizaciones y renovación de los contratos que culminan en diciembre”.