Los ex Gran Hermano se unieron para protagonizar una serie

“El Hotel de los Secretos” estará disponible en la Navidad.

Varios exparticipantes de Gran Hermano fueron convocados para debutar como actores en la nueva serie “El Hotel de los Secretos”.

Un mes atrás, Marcos Ginocchio, ganador de la edición de 2022, habló sobre este proyecto y reveló que llegará en diciembre de 2025 para la época navideña. “En Navidad, no todos los regalos son bienvenidos”, dice el afiche promocional.

La serie “El Hotel de los Secretos” reúne a varios exconcursantes del reality de Telefe, que hasta el momento venían desarrollando su carrera en el modelaje.

Se trata de Marcos Ginocchio, ganador de la edición 2022, Tato Algorta, campeón en 2025 y sus dos compañeras: Luz Tito y Martina Pereyra.

La novedad es que la serie se grabó en formato vertical para que se pueda ver en redes sociales. Según sus creadores, está plagada de “misterio, pasión y giros inesperados”.

Los episodios duran solamente 1:30 minutos y están filmados en formato 9:16 para que se pueda ver de manera vertical en los celulares, con dirección de Jorge Bechara y guión de Sol Levinton.

Fuente: Noticias Argentinas.