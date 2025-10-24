Entre Ríos irá por el quinto puesto en el Argentino de Selecciones

Este jueves por la tarde continuó la participación de los seleccionados entrerrianos de hockey sobre césped en el Campeonato Argentino U19. Los varones se encuentran disputando el torneo en Mendoza; mientras que las mujeres compiten en Tucumán.

Torneo Caballeros

En el campeonato masculino, Entre Ríos cerró la participación dentro de la Zona D con un empate matutino ante la Federación Tandilense por 2-2 que le permitió pasar en el segundo lugar del grupo. Los dos goles de Entre Ríos fueron de autoría de Genaro Molteni.

Con la clasificación en el segundo puesto, el equipo entrerriano ingresó a los cuartos de final para enfrentar a la Asociación Mendocina en un partido en el que no la pasó nada bien. Fue derrota por 10-2 con tantos de Genaro Molteni y Joaquín Vich para el equipo entrerriano.

Este viernes volverá a jugar en el marco de las semifinales por el quinto puesto ante la Federación Chilena de Hockey, que viene de perder ante la Asociación Amateur de hockey de Buenos Aires por 4-1. El partido ante el combinado chileno comenzará a las 10.50.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

2-3 vs. Litoral.

5-0 vs. La Rioja.



-Jueves 22/10:

2-2 vs. Federación Tandilense.



Cuartos de final:

2-10 vs. Asociación Mendocina.



-Viernes 24/10:

Semifinales (5° puesto):

10.50: vs. Federación Chilena.

Torneo Damas

En el torneo femenino, la selección entrerriana de hockey concluyó su participación dentro de la Zona A con un empate 3-3 ante la Asociación Salteña. Los goles entrerrianos los anotaron María Massat, Sara Velásquez y Sofía Correa Aranda. Con el marcador final, Entre Ríos finalizó tercera en su grupo y jugará las semifinales por el quinto lugar.

Entre Ríos enfrentará a la Asociación Pampeana este viernes a partir de las 9 y dependiendo del resultado final jugará la final por la permanencia o el duelo por el quinto lugar del campeonato.

El fixture es el siguiente:

-Miércoles 22/10:

1-2 vs. San Juan.

3-1 vs. Asociación Noroeste.



-Jueves 23/10:

3-3 vs. Asociación Salteña.



-Viernes 24/10:

Semifinales (5° puesto):

9.30: vs. Asociación Pampeana.