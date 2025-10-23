Cinco muertos tras el choque e incendio de dos camiones y tres autos en Panamericana, a la altura de Campana

Cinco personas murieron este jueves luego de un importante choque entre dos camiones y tres autos en el kilómetro 73 de la autopista Panamericana, a la altura de Campana, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Según fuentes policiales, un camión que provenía desde Rosario perdió el control en su mano, se cruzó de carril e impactó de lleno contra otro vehículo de gran porte, provocándose un incendio.

A raíz del choque, dos autos quedaron involucrados y terminaron debajo de los camiones. Hay cinco personas muertas confirmadas y varios heridos.

En la zona hubo un caos de tránsito y trabajaron personal policial, bomberos, y Defensa Civil con un operativo de desvío, asistencia a las víctimas y control del incendio.

El siniestro ocurrió pasado el mediodía e involucró a dos camiones de carga: uno transportaba verduras y el otro llevaba un contenedor cerrado. Ambos quedaron envueltos en llamas producto de la colisión luego de que uno de ellos se cruzara de carril a raíz de que el conductor perdiera el control.

Los vehículos destrozados por el incendio tras el choque en el que murieron cinco personas

La columna de humo hizo intransitable la autopista y dos autos y un utilitario chocaron. Uno de ellos quedó aplastado por la carga del camión.

Los servicios de emergencia, incluyendo dotaciones de Bomberos, tuvieron serias dificultades para acceder al sitio del impacto debido a la congestión de al menos cinco kilómetros que se formó en la Panamericana.

La mano hacia la Capital Federal fue totalmente interrumpida, desviando personal de autopista el tránsito hacia la colectora a la altura del kilómetro 73.