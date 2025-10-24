Convocan a una nueva marcha para pedir justicia por Daiana Mendieta

Este viernes a las 19 habrá una nueva manifestación en los Tribunales de Rosario del Tala para pedir justicia por Daiana.

Familiares, amigos y vecinos de Daiana Mendieta volverán a manifestarse este viernes por la tarde para pedir justicia por la joven de 22 años, víctima del femicidio ocurrido en Gobernador Mansilla. La convocatoria es a las 19 en los Tribunales de Rosario del Tala.

Daiana fue hallada sin vida el martes 7 de octubre, tras permanecer desaparecida desde el viernes 3 por la noche. Su cuerpo fue encontrado con signos de violencia dentro de un aljibe a 10 metros de profundidad.

Por el hecho hay un solo detenido: Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años, vecino de Gobernador Mansilla. Este jueves fue imputado por “homicidio doblemente agravado”, según confirmó la fiscal Emilce Reynoso al sitio Ahora.com.

Brondino escuchó las acusaciones de la Fiscalía y prefirió no brindar declaraciones en esta primera audiencia, de acuerdo a la estrategia defensiva que dirige su abogado Claudio Manfroni.

La acusación se fundamentó en elementos hallados en el galpón del sospechoso y otros indicios que lo ubican como el único responsable del femicidio de la joven.

Está cumpliendo una pena de prisión preventiva por 90 días por “Resistencia a la autoridad y portación de arma de fuego”, tras haber reaccionado con violencia al momento de su detención el domingo 5 de octubre.

El celular de la víctima aún no aparece

La fiscal confirmó a Ahora.com que el teléfono de Daiana todavía no fue incorporado a la causa. Pese a los amplios operativos de rastrillaje que se realizaron desde la noche siguiente de la desaparición y los que se llevaron adelante a partir del martes 7 de octubre, día del hallazgo del cuerpo dentro de un aljibe, el dispositivo no pudo ser localizado y sería una pieza clave para la investigación.