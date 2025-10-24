Con bandas tributo, se realizará un homenaje a Ricardo Iorio a dos años de su partida

Este viernes 24 de octubre, Paraná se prepara para rendir homenaje a Ricardo Iorio, una destaca figura del heavy metal argentino, al cumplirse dos años de su fallecimiento. El tributo especial reunirá a tres bandas tributo que repasarán la trayectoria del músico, fundador de V8, Hermética y Almafuerte, y considerado uno de los principales impulsores del metal nacional. La cita tendrá lugar en Limpo Pub (Güemes 1361), con puertas abiertas a las 21 y el inicio de los shows a las 22.

El encuentro contará con la participación de Sentir Nacional, que ofrecerá un recorrido por los temas de Almafuerte; Trágico Siglo, tributo a V8; y Cráneo C, homenaje a Hermética. Cada banda repasará los discos y composiciones que marcaron la carrera de Iorio, un artista cuya influencia se extendió por más de cuatro décadas y tuvo incidencia en las nuevas generaciones de músicos y seguidores del metal.

Ricardo Horacio Iorio nació el 25 de junio de 1962 en Ciudadela, Buenos Aires, y desde adolescente comenzó a involucrarse con la música pesada, formando su primera banda de covers con amigos. Con V8, que fundó junto a Ricardo "Chofa" Moreno, publicó tres discos y marcó a toda una generación de metaleros. Tras la separación de V8 en 1987, Iorio formó Hermética en 1988, donde además de tocar el bajo se convirtió en principal compositor y ocasionalmente cantante. Hermética alcanzó un notable reconocimiento nacional, consolidando su reputación como referente del heavy metal.

A comienzos de 1995, Iorio creó Almafuerte, banda en la que asumió el rol de cantante y líder tras abandonar el bajo en 2002. Con Almafuerte editó una decena de discos de estudio y múltiples álbumes en vivo.

Más allá de sus discos, Iorio marcó la escena musical mediante la organización de festivales y recitales que impulsaron el heavy metal en el país. En 1981, junto a Alberto Zamarbide, organizó el primer festival de heavy metal en Argentina, realizado en el Club Atlético Chacarita Juniors.

Las entradas están disponibles a través de Ticketway.