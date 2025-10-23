Benegas Lynch acompañó a Milei en el cierre de campaña nacional: “Votando violeta podemos reafirmar el rumbo"

El candidato a senador nacional por Entre Ríos de ALLA, Joaquín Benegas Lynch, participó del acto de cierre de campaña nacional realizado en la ciudad de Rosario. El dirigente fue invitado a subir al escenario -instalado en el Parque de España- como representante de Entre Ríos. "Es un gesto que reafirma la confianza del presidente en su figura y la importancia de que la provincia cuente con legisladores alineados con el proyecto de transformación que encabeza el gobierno nacional", se remarcó en un parte de prensa.

"Benegas Lynch, candidato a senador nacional por Entre Ríos, fue uno de los invitados destacados del evento, convocado personalmente por el presidente Javier Milei, quien quiso que el dirigente entrerriano representara a su provincia en el acto central", se acotó.

“Es un orgullo enorme haber sido convocado por el presidente para representar a Entre Ríos en este cierre nacional. Me siento parte de un proyecto que está cambiando la historia de la Argentina, que defiende la libertad, el esfuerzo y el mérito de quienes trabajan y producen”, expresó Benegas Lynch.

El candidato remarcó además la importancia de que el Congreso acompañe "las transformaciones que el gobierno nacional está impulsando. El 26 de octubre tenemos la oportunidad histórica de reafirmar el rumbo que empezó a marcar el presidente Milei. No queremos volver atrás de la mano de políticos que piensan, mezquinamente, en sus intereses y no en los de los argentinos de bien; queremos consolidar este cambio que ya está en marcha y devolverle la esperanza a cada entrerriano que trabaja, produce, apuesta por su futuro y es arquitecto de su propio destino”, dijo.

Benegas Lynch subrayó en ese sentido que su compromiso en el Senado será “trabajar para garantizar que Entre Ríos tenga voz y protagonismo en este proceso de transformación nacional y batalla cultural” y que cada decisión que tome “esté guiada por la defensa de la libertad, la producción y el trabajo”.