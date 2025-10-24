La Liga Provincial de Mayores pone en marcha su 13ª fecha

Este viernes por la noche se pondrá en marcha la actividad correspondiente a la decimotercera fecha de la Liga Provincial de Mayores de Básquet masculino. Habrá acción por tres de las cuatro zonas que componen el torneo, mientras que la actividad restante se disputará el sábado.

En la Zona 1, toda la actividad comenzará a las 21.30. El más destacado es el duelo del líder e invicto Ferrocarril de San Salvador (récord 12-0), que recibirá a Sarmiento de Villaguay (6-6). También jugarán los paranaenses: Ciclista recibirá a Sportivo, Echagüe visitará a Parque y Sionista y Olimpia se enfrentarán entre sí.

La otra Zona con actividad plena será la 3, que tendrá acción también desde las 21.30. Allí el líder es Santa Rosa (10-2), que será anfitrión de Ferrocarril de Concordia (4-8). En duelo de escolta y tercero, Estudiantes de Concordia (10-3), recibirá a La Armonía de Colón (7-5). Los partidos restantes serán: San José - Vélez y Capuchinos - Social Federación.

Por la Zona 4 habrá solo un adelanto, ya que el resto de la actividad será el sábado. El partido que abrirá la fecha será entre Bancario (séptimo con récord 4-8) y BH (tercero con acumulado de 6-6), duelo que iniciará a las 21.30.

Fixture | Liga Provincial de Mayores | Fecha 13

-Zona 1:

Viernes 24/10 | Desde las 21.30:

Ferrocarril (San Salvador) - Sarmiento.

Ciclista - Sportivo (San Salvador).

Parque - Echagüe.

Sionista - Olimpia.



-Zona 2:

Sábado 25/10:

20: Independiente (La Paz) - Recreativo.

20: Talleres - Estudiantes (Paraná).

20: Urquiza - Quique.

20.15: Paracao - Progreso.



-Zona 3:

Viernes 24/10 - Desde las 21.30:

San José - Vélez.

Estudiantes (Concordia) - La Armonía.

Capuchinos - Social Federación.

Santa Rosa - Ferrocarril (Concordia).



-Zona 4:

Viernes 24/10:

21.30: Bancario - BH.



Sábado 25/10 | Desde las 20:

Juventud Unida - Sportivo Peñarol.

Zaninetti - Luis Luciano.

Atlético Tala - Regatas.