Más de cien intérpretes dan forma a un nuevo espectáculo en el CPC

La directora teatral y docente Ayelén Varela presentará este miércoles 19 de noviembre a las 20:30 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná "Hoy, ¿Quién Soy?", un espectáculo de teatro musical que reúne más de cien intérpretes en escena. La función es una producción de Artistas, el espacio de formación que Varela abrió en abril de este año, y surge como parte de un proceso colectivo que busca responder la pregunta que da nombre al show.

Varela explicó que la propuesta nació directamente del clima de trabajo que se generó en Artistas desde su apertura. "Cuando empezamos un proceso artístico y cuando empezamos a tener ganas de compartir nuestro arte, nos preguntamos un poco quiénes somos como artistas. Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo", señaló en diálogo con el programa Cosas que Pasan (Radio Plaza). A partir de esa inquietud surgió la estructura del espectáculo, que combina distintos géneros musicales, coreografías, escenas de teatro y momentos corales. "El espectáculo tiene un marco que conduce a que el público también se lo pregunte, que vea qué está haciendo para acercarse a ese ser que quiere ser mañana", agregó.

El montaje, que ocupa por completo el escenario del CPC, se elaboró durante meses de trabajo continuo con más de un centenar de estudiantes. Varela expresó la expectativa del equipo a pocos días del estreno: "Estamos súper ansiosos por compartirlo con la gente de Paraná, porque este espectáculo busca acercar el arte y la cultura a nuestra ciudad". La directora también destacó el crecimiento veloz del espacio en pocos meses: "Artistas abrió sus puertas en abril y estamos súper felices porque claramente estuvimos respondiendo a una necesidad que tenía la ciudad”.

Entre quienes darán vida al espectáculo aparecen historias y recorridos muy distintos que, aun así, se encontraron dentro del mismo proceso de formación. Las hermanas Belén y Florencia Lucero contaron que su vínculo con la música nació "desde muy chiquitas", cuando cantaban juntas en la iglesia y participaban del coro infantil. "Desde muy chicas estamos en esto, nos encanta", recordaron. Explicaron que llegaron a Artistas buscando un espacio más profundo de formación vocal: "Llegamos a principio de año diciendo 'queremos algo más, queremos a alguien que nos sepa dar canto'. Buscando en Instagram encontramos el espacio y fuimos a una clase de prueba. De ahí ya no nos fuimos más".

Las Lucero remarcaron que aquello que encontraron fue más que un taller o un curso, ya que se sumaron a un grupo en el que conviven más de cien personas con trayectorias y estilos distintos. "Somos cien personas, cien artistas, cada uno con su creencia, su cultura y su forma de ser", señalaron, y coincidieron en que para ellas formar parte del show es "un privilegio" que no imaginaron cuando dieron sus primeros pasos.

Ignacio Leaniz, otro de los intérpretes, relató que su ingreso al espacio fue casi inmediato, sin demasiada evaluación previa. "No hice la clase inicial para ver qué onda, directamente pagué la cuota y me anoté confiando en lo que me habían dicho", contó. Encontró en ello un combo de exigencia, formación y variedad de disciplinas que lo llevó a enfrentarse incluso a aquello que menos le resultaba natural. "Te suelta, te libera, y está bueno para un artista ser bastante completo, bastante íntegro", dijo en relación al entrenamiento en danza.

Leaniz subrayó que lo que verán en el CPC no se parece a una muestra tradicional de fin de año. "No nos encontramos con una muestra como suele suceder en otras academias, sino con un show totalmente copado y soñado", afirmó. Adelantó, además, que el espectáculo está organizado de modo que cada una de las más de cien personas tenga un rol concreto, en el que nadie sea un personaje secundario.

A medida que se acerca el estreno, la expectativa crece dentro del espacio y también entre quienes siguieron la evolución del proyecto. "Queremos que el público viva una experiencia intensa, que se reconozca en cada historia y salga con el corazón latiendo un poco más fuerte", dijo Varela, con muchas expectativas hacia los resultados.

Las entradas están disponibles en Tickea y en puntos de venta físicos: Artistas (España 190, planta alta), The Music Store (Gualeguaychú 442) y Flamingo (San Martín 902).