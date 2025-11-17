La Hendija Ediciones lanzó un libro sobre el deseo y la sexualidad en la vejez

La Hendija Ediciones anunció el lanzamiento de Erotoñal. Erotismo y vejez, el nuevo libro de la psicóloga y psicoanalista Elena de la Aldea. La obra, disponible desde este mes en Paraná y en todo el país a través de los canales de la editorial, se propone abordar la relación entre el deseo, la afectividad y la sexualidad en la adultez mayor.

En este trabajo, De la Aldea plantea repensar la forma en que se concibe el erotismo más allá de la juventud y la productividad. Según adelanta la editorial, la autora se vale de testimonios, escenas cotidianas y referencias literarias para mostrar que el deseo no desaparece con el paso del tiempo, sino que adopta otras formas y habilita nuevos modos de vinculación.

El libro no se propone celebrar ni negar el envejecimiento, sino interrogarlo. La autora busca correr el foco de los prejuicios que asocian el erotismo exclusivamente con cuerpos jóvenes, desafiando el silencio y la invisibilidad que suelen rodear la sexualidad en la adultez mayor. Al hacerlo, introduce preguntas que apuntan a las expectativas culturales y a las vivencias íntimas, y que abren la posibilidad de pensar la vejez desde un lugar menos estigmatizante y más cercano a la realidad cotidiana de quienes la transitan.

La editorial destaca que se trata de un libro que interpela a jóvenes, adultos y mayores, ya que aborda un aspecto que alcanza a todas las etapas de la vida, entre ellos el derecho a desear, a ser deseados y a establecer vínculos significativos.

El libro se encuentra disponible en Paraná en Librería Saltacharcos, ubicada en Gualeguaychú 167, con un precio de lanzamiento de $33.000. Para quienes residen en otras localidades del país, puede adquirirse a través del sitio web de la editorial La Hendija.