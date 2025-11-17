“Boca es un firme candidato”, vaticinó Rubén Flotta

El Bicho Flotta realizó su columna de todas las semanas y catalogó a Boca como candidato firme al título.

En su columna de todas las semanas en el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio Plaza (94.7), Rubén Flotta se refirió en el comienzo al gran momento que atraviesa Boca en la Liga Profesional de Fútbol. “Creo que el equipo está bien, de todas maneras, fue un partido de poca exigencia, ya estaba clasificado y esperando el inicio de los playoffs”.

Y siguió: “La pasar todo esto baja la intensidad de los jugadores y también de los hinchas. Jugó Ander (Herrera) y jugó con un volante más, pero le costó llegar mucho más al arco de Tigre”.

Después manifestó: “El Changuito Zeballos jugó unos metros más adelante y no tuvo tanto recorrido como para desplegar su velocidad y habilidad”.

Y cerró el tema Boca: “Es un firme candidato, pero en este tipo de torneos a veces los equipos que vienen de atrás dan en golpe. El año pasado Platense, que se metió por la ventana y salió campeón”.

Más adelante, hizo mención a la crisis que vive River. “No lo veo tan eliminado de la Copa Libertadores, creo que se va a liberar otro cupo si gana el torneo Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors y ahí puede entrar”.

A lo que anexó: “Pero puede salir campeón también por puede cambiar y despertar en la definición, de todos modos, el equipo no le aparece a Marcelo Gallardo, no hace goles, es muy grave.

Después analizó el partido ante Vélez: “Jugó bien los primeros 15 minutos, después se apagó, Vélez corrigió en el mediocampo y lo llevó por delante. Hace 10 partidos que no gana. Gallardo cambia, pero no encuentra el equipo.

