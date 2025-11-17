Volcó un camión y esparció su carga de cereales sobre la ruta 11

El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó su carga de cereales sobre el kilómetro 68 de la Ruta Provincial 11, entre las localidades de Las Cuevas y Molino Doll. Como consecuencia del accidente, que se registró en la madrugada de este lunes, no se reportaron personas lesionadas, pero sí importantes daños materiales.

Fuentes policiales confirmaron que el camión Mercedes Benz remolcaba un acoplado que transportaba granos de cereales en sentido Diamante-Victoria cuando, por causas a determinar, al rodar por fuera de la calzada, se produjo la desestabilización y vuelco del rodado. Como consecuencia del accidente, la carga quedó esparcida sobre la ruta y la estructura metálica obstruyó el paso vehicular sobre la ruta.

Inmediatamente, los agentes policiales de la comisaría de Las Cuevas realizaron primeramente la señalización del sitio, impidiendo el tránsito para evitar accidentes; luego sumándose personal de la Dirección General de Seguridad Vial, se habilitó de forma alternada por la banquina.

Con rapidez concurrieron Bomberos Voluntarios de Diamante, quienes realizaron la iluminación artificial que les permitió llevar adelante la limpieza de la calzada, y junto a la colaboración de particulares que solidariamente brindaron ayuda con maquinaria pesada, se desplazó el acoplado que obstruía la circulación. Luego de algunas horas de ardua labor, finalmente, la ruta quedó normalizada para el tránsito.

Fuente: Canal Once