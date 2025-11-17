Liga Provincial: solo tres llaves de octavos de final ya son historia

Estudiantes ganó en su cancha y estiró la llave a un tercer y decisivo partido.

Se disputaron los segundos partidos correspondiente a los emparejamientos de octavos de final de la Liga Provincial de Básquet. en este marco, solamente tres series se definieron, en tanto que las restantes irán a un tercer y decisivo encuentro.

En Paraná, Estudiantes no dejó escapar su oportunidad, ganó el partido revancha y empardó la historia. El Albinegro superó por 72 a 69 en la noche del domingo a Peñarol de Rosario del Tala y la serie quedó 1 a 1.

Por su parte, Sionista y Recreativo no pudieron abrochar la clasificación a cuartos de final al perder en sus respectivos encuentros. Sioni cayó en un partido de final caliente ante Vélez Sarsfield por 67 a 65, mientras que el Bochas no pudo celebrar en Gualeguay tras caer ante BH por un cerrado 83 a 81.

Mientras tanto, Quique Club tuvo una noche para el olvido, jugó mal y quedó fuera de posibilidades de ir por más. Perdió de local por 54 a 39 ante Santa Rosa de Chajarí, que barrió 2 a 0 la llave y está en cuartos de final.

Todos los resultados de las revanchas de octavos de final:

Sarmiento 81–Urquiza 83 (serie 0-2)

La Armonía 63–Regatas 84 (serie 0-2)

Zaninetti 65–Ferro (San Salvador) 83 (serie 1-1)

Quique 39–Santa Rosa 54 (serie 0-2)

Vélez Sarsfield 67–Sionista 65 (serie 1-1)

BH Gualeguay 83–Recreativo 81 (serie 1-1)

Estudiantes 72–Peñarol 69 (serie 1-1)

Sportivo San Salvador 82–Estudiantes (Concordia) 75 (serie 1-1)