La Policía retuvo más de 100 motos en Paraná por infracciones y falta de documentación

Se retuvieron más de 100 motos este domingo en Paraná por infracciones y falta de documentación para circular. El operativo, desplegado por la Policía de Entre Ríos, concluyó con la inspección de 145 vehículos, de los cuales fueron 25 autos y 120 motos.

El despliegue policial fue entre las 19 y las 21 con personal de Comisaría Primera y la de Decimoséptima. “Las autoridades agradecen la colaboración de la ciudadanía y reafirman su compromiso de seguir trabajando en la prevención”, indicaron.

Fuente: Ahora.com