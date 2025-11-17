El Incaa abrió la convocatoria para la Coproducción Internacional Minoritaria de Ficción 2025

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales lanzó una nueva edición del Concurso para Coproducción Internacional Minoritaria de Ficción, una iniciativa que busca acompañar a productores argentinos en el desarrollo de largometrajes realizados junto a socios extranjeros. La convocatoria estará abierta hasta el 12 de diciembre y tiene como fin fortalecer la presencia del cine nacional en circuitos internacionales y facilitar la articulación con otros mercados, apuntando especialmente a proyectos que muestren originalidad y potencial creativo. El llamado está dirigido a productores mayores de 18 años de todo el país y se realizará completamente a través de la plataforma del Incaa en línea.

La propuesta está orientada a quienes trabajen en proyectos de largometraje de ficción que cuenten con reconocimiento de coproducción internacional minoritaria. En este esquema, la participación argentina debe ubicarse entre el veinte y el cuarenta y nueve por ciento, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes o, en su ausencia, con lo establecido por la Ley 17.741 en materia de coproducciones internacionales. El objetivo es consolidar una instancia que permita que proyectos locales, aun cuando no lideren la producción, puedan integrarse en desarrollos audiovisuales de alcance global, manteniendo estándares de calidad y participación artística y técnica.

La inscripción podrá realizarse únicamente de manera digital. Los interesados deberán cargar toda la documentación requerida en la plataforma del Incaa, ya que no se admitirán presentaciones por fuera de ese sistema. Desde el organismo remarcan la importancia de revisar con antelación las bases y condiciones, que se encuentran disponibles en el sitio web institucional, para evitar contratiempos durante el proceso de postulación.

Serán seleccionados cuatro proyectos ganadores, y cada uno recibirá un premio de cien mil dólares. Este aporte está destinado a acompañar la etapa de producción y a facilitar la cooperación entre equipos creativos de distintos países.

En caso de dudas específicas sobre la convocatoria, escribir al correo concursospromocion@incaa.gob.ar o al enlinea@incaa.gob.ar para quienes necesiten asistencia técnica sobre el funcionamiento de la plataforma.