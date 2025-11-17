Milei participará del sorteo de la Copa del Mundo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá

El presidente Javier Milei participará junto a Donald Trump del sorteo del Mundial 2026 que se realizará el próximo 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D. C, según confirmó a Infobae una importante fuente oficial. La idea es que el libertario y el republicano se muestren juntos en el exclusivo palco presidencial que albergará solo a los dos referentes de la ultraderecha mundial.

La Copa Mundial de Fútbol 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) tiene, por primera vez en la historia, como organizadores a tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Es en ese marco que Gianni Infantino, titular de la federación, invitó a todos los presidentes cuyas selecciones participan del mundial.

“En el palco presidencial solo van a estar dos presidentes: Javier Milei y Donald Trump. Nadie más”, destacó un funcionario a Infobae sobre la invitación del estadounidense.

Con 32 selecciones ya clasificadas, el sorteo de los 12 grupos se realizará el 5 de noviembre, a las 14.00, en el Kennedy Center de Washington que cuenta con una sala de conciertos con capacidad para 2.442 personas. Se trata del complejo cultural sede de la Orquesta Sinfónica Nacional y de la Ópera Nacional de Washington.

El mega evento deportivo iniciará el 9 de junio de 2026 y la final se celebrará 40 días más tarde, el 19 de julio, luego de 104 partidos. La Selección que dirige Lionel Scaloni es la última campeona del certamen que tuvo lugar en Qatar durante el año 2022.

La confirmación se da a días de la oficialización de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que según informó la Casa Blanca a través de un comunicado, aspira a impulsar un crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente y basado en normas para el comercio y la innovación.

Como anticipó Infobae, el libertario tiene en mente encabezar su viaje número 15 al país, para imprimir su rubrica en el entendimiento ya anunciado, por lo que no se descarta que lo haga en ocasión del evento deportivo. Al respecto, en Balcarce 50 evitan confirmar el suceso.

Más allá de la posibilidad, la confirmación de un nuevo intercambio con Trump está dada y con la foto en el Palco Presidencial sumarán un nueva edición a los cinco encuentros con el líder republicano, a los que se suman algunos cruces en eventos compartidos. De esta forma, ambos exponentes de la ultraderecha trazaron un importante vínculo ideológico y personal.