Alejandro Lerner recibirá la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura

Alejandro Lerner es creador de éxitos como Volver a empezar y Todo a pulmón.

El cantautor será homenajeado en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad en Buenos Aires. La Orquesta Nacional de Música Argentina celebrará su obra en el Día de la Música.

Alejandro Lerner será homenajeado este sábado 22 de noviembre en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, en una velada dedicada a su trayectoria artística y en coincidencia con el Día de la Música. El evento, previsto para las 20, incluirá un concierto especial y la entrega de la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

Bajo la dirección de Damián Mahler, la Orquesta Nacional de Música Argentina recorrerá cinco décadas de la producción del cantautor, productor y multiinstrumentista, galardonado en 2024 con el Grammy Latino a la Excelencia Musical. A lo largo de la noche se interpretarán algunas de sus canciones más emblemáticas, con arreglos realizados por Mahler y por Guillermo Cardozo Ocampo.

El concierto contará además con la participación de los cantantes invitados Martín Díaz, Luz Matas y Matías Tomasetto, así como con solistas del Coro Polifónico Nacional y del Coro Nacional de Música Argentina. Entre las obras programadas figuran clásicos como Para quererme bien, Juntos para siempre, A tu lado, Volver a empezar y Todo a pulmón, junto con una obertura instrumental y otras piezas seleccionadas.

Tras la presentación, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, entregará a Lerner la distinción de Personalidad Emérita de la Cultura, en reconocimiento a su aporte a la música popular argentina y a una carrera que se ha mantenido vigente durante medio siglo.

El evento será transmitido en vivo a través de la radio online de la institución, permitiendo que el homenaje llegue a públicos de todo el país.

Fuente: Noticias Argentinas.