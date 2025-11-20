Tenis: Argentina perdió en el dobles con Alemania y quedó eliminada de la Copa Davis

La dupla argentina no pudo con los germanos en un maratónico partido de cuartos de final.

El equipo argentino de Copa Davis cayó eliminado en Bolonia, Italia, ante Alemania: Etcheverry venció a Struff 7-6 y 7-6 y le dio el primer punto de la serie. Alexander Zverev venció por 6-4 y 7-6 a Francisco Cerúndolo y por último, Zeballos-Molteni perdió frente a Krawietz-Puetz 6-4, 4-6 y 6-7 (10-12). El combinado nacional se despide del torneo, mientras que los teutones se enfrentarán a España, que viene de ganarle a República Checa 2-1.

Etcheverry, nacido en la ciudad de La Plata, jugó un gran partido y aprovechó su excelente primer servicio para conectar 23 aces y vencer por doble 7-6 a Jan Lennard Struff en el primer single de la serie ante Alemania.

Zverev, número tres del ranking ATP, mostró toda su jerarquía y se llevó un partido durísimo ante Francisco Cerúndolo. De esta forma, todo se decidía en el tercer partido de dobles entre Zeballos-Molteni y Krawietz-Puetz.

El binomio de Krawietz y Puetz rompió dos veces el servició de Horacio Zeballos y, pese a un buen quiebre de la dupla albiceleste, se quedó con el segundo parcial por 6-4. Finalmente, el último set resultó en un tiebreak en el que con mucho suspenso se impuso la dupla teutona por 12-10, consigna TyC Sports.