El Museo Serrano participa del Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina

El organismo, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, tendrá una participación destacada en el evento que se realizará en la Sala Mayo de Paraná, del 24 al 28 de noviembre. Las propuestas serán gratuitas y destinadas a trabajadores de museos de toda la provincia.

La presencia del Museo Serrano en este encuentro de alcance nacional y de gran trayectoria en el ámbito científico permitirá abordar de manera conjunta diversas problemáticas que atraviesan a los museos entrerrianos y del país. Con este objetivo, el día jueves 27 de noviembre, se llevará adelante una jornada especial en la sede del Museo Serrano, en calle Carlos Gardel 62, destinada a más de 50 trabajadores de museos de la provincia, representando a 40 municipios.

En la misma, se abordarán temas como la conservación de colecciones, la elaboración y actualización de inventarios, la normativa vigente referida al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico Entrerriano (Ley Provincial Nº 9686), las buenas prácticas aplicadas a las colecciones de Ciencias Naturales, Arqueología y Paleontología, así como la actualización del Registro Provincial de Patrimonio PAPEN.

Además, tendrá lugar el lanzamiento de la Red de Museos PAPEN, una iniciativa destinada a fortalecer la articulación institucional y el intercambio técnico entre los espacios que resguardan este tipo de bienes culturales y científicos.

Visitas a las reservas técnicas

Como parte de la agenda de actividades, el Museo Serrano y la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Uader) llevarán adelante una visita especial a las reservas técnicas de ambas instituciones. Durante el recorrido, los congresistas podrán conocer parte del valioso acervo científico que se conserva en estos espacios, incluyendo ejemplares tipo estudiados por figuras históricas de la ciencia argentina como Florentino Ameghino y Pedro Scalabrini.

La propuesta busca promover la valoración del patrimonio natural y científico de Entre Ríos, acercando al público especializado al trabajo colaborativo de conservación, investigación y documentación que desarrollan el Museo Serrano y la FHAyCS-Uader.

Paleoarte y Megafauna: muestras para todo público

Por otra parte, en la Sala Mayo, tendrá lugar una muestra sobre paleoarte con obras de destacados artistas, organizada en conjunto por el Museo Provincial de la Imagen de la ciudad de Concordia, el Museo Serrano y la organización del congreso.

Además, podrá apreciarse la muestra Megafauna del Cuaternario del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ambas actividades son para todo público, con entrada gratuita y estarán exhibidas durante los días del congreso.

Desde la Secretaría de Cultura de Entre Ríos se destaca la relevancia de estas iniciativas, que contribuyen a consolidar políticas públicas orientadas a la preservación, estudio y difusión del patrimonio científico y cultural de la provincia.

CAPA 2025

EL Congreso de la Asociación Paleontológica Argentina (CAPA), tiene como objetivo dar a conocer trabajos y avances científicos en el campo de la paleontología promoviendo el intercambio de conocimientos entre paleontólogos, museólogos, biólogos, geólogos, y entre las distintas instituciones vinculadas con las áreas de educación, protección y turismo. Además procura fortalecer y promover el vínculo entre los paleontólogos y la comunidad. La socialización de los avances en el campo del conocimiento resulta fundamental para la conservación y valoración del patrimonio paleontológico.