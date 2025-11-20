Según Estudiantes no hubo votación en AFA y Toviggino salió al cruce de Verón

El tesorero de AFA cruzó al presidente de Estudiantes de La Plata a través de X.

En una jornada agitada y con una sorpresiva consagración de Rosario Central como campeón de la Liga 2025, Estudiantes de La Plata avivó la polémica con una publicación en X (ex Twitter) al afirmar que no hubo votación entre los clubes en la reunión de Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El posteo fue respondido con dureza por el tesorero afista, Pablo Toviggino.

En principio, la institución platense informó que, ante versiones y especulaciones difundidas en las últimas horas, el encuentro desarrollado en el ámbito de la LPF no incluyó tratamiento formal ni definiciones vinculadas a la consagración del torneo que tuvo como beneficiado a Rosario Central.

El comunicado publicado en la red social X remarcó que la reunión se limitó a los puntos previstos en el orden del día y que no existió debate ni resolución relacionada con el campeonato mencionado.

Estudiantes buscó así despejar dudas y evitar interpretaciones erróneas sobre decisiones que, según la propia entidad, nunca estuvieron en consideración durante la sesión y encendió la polémica que ya estaba establecida en redes.

Ante esta situación, el tesorero de AFA y hombre de confianza de Claudio Tapia, Pablo Toviggino, respondió con dureza al comunicado difundido por Estudiantes y afirmó que la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional sí incluyó una votación sobre el reconocimiento del título de Liga 2025

Toviggino también aaseguró que la decisión se tomó por unanimidad y que el club platense estuvo representado.

“Sir Sir Sir !! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. Dale Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien Sos !! Pecho Frío !! Me olvidaba, Sí se Votó, por unanimidad con tu Club presente en su VicePte. En Fin …”, expresó el tesorero de AFA en X.

Toviggino descalificó públicamente la postura de Estudiantes y cuestionó el contenido del mensaje institucional, con el presidente Juan Sebastián Verón a la cabeza.

Según expresó el tesorero, la entidad formó parte del encuentro y participó del proceso que derivó en la resolución por intermedio de su vicepresidente, Pascual Caiella.

Además, Toviggino vinculó la aclaración del club a una supuesta campaña mediática destinada a desestabilizar a la AFA y sus dirigentes.

El dirigente instó a Verón a asistir a las reuniones para comprender la dinámica interna del fútbol argentino y ratificó que la votación existió y quedó registrada en presencia de los representantes de todos los clubes participantes.