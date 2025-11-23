En Londres, Los “Pumas” despiden el año ante Inglaterra

Este domingo habrá cita especial para la selección argentina de rugby masculino. Los dirigidos por Felipe Contepomi enfrentarán a la selección de Inglaterra en el estadio de Twickenham, en Londres. Será el tercer partido de su serie de encuentros por Europa y el último del 2025 para el seleccionado Albiceleste.

En sus dos duelos previos en suelo europeo, el seleccionado argentino obtuvo dos resonantes victorias: una por el tanteador y otra por el modo en el que se dio. La primera fue en el Principality Stadium, donde derrotó a Gales por 52-28 el pasado sábado 9 de noviembre; la segunda fue en el Scottish Gas Murrayfield, donde derrotó a Escocia por 33-24 luego de estar perdiendo por 21-0 durante el segundo tiempo.

Ahora la dificultad subirá un escalón: el rival será Inglaterra, un sólido candidato a la lucha por el Mundial que se disputará en el año 2027, en Australia. Se trata de un partido importante porque Inglaterra es el tercero en el ranking mundial con 89,09 puntos, mientras que Argentina se encuentra sexta actualmente con un coeficiente de 85,30.

Retorno de Marcos Kremer

En este partido se producirá el regreso del concordiense Marcos Kremer, que no estuvo en la convocatoria para enfrentar a Escocia. Tomará el lugar de Joaquín Oviedo, provocando movimientos en el equipo: Juan González pasará a jugar de 6 y Santiago Grondona lo hará de 8.

Habrá otras cuatro modificaciones: Thomas Gallo entrará por Mayco Vivas, Tomás Albornoz ocupará el puesto de Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy ingresará por Mateo Carreras y Justo Piccardo aparecerá por Santiago Chocobares.

De esta manera, el equipo de Contepomi irá con: Thomas Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Juan González, Marcos Kremer, Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Justo Piccardo, Matías Moroni; Bautista Delguy, Rodrigo Isgró y Juan Mallía.

El rival

En frente estará Inglaterra, un equipo que cuenta con nombres importantes en todas sus líneas. Para este enfrentamiento, Steve Borthwick eligió el siguiente XV: Elis Genge, Luke Cowan-Dicki, Asher Opoku Fordjour; Maro Itoje, Alex Coles; Guy Pepper, Ben Earl, Sam Underhill; Ben Spencer, George Ford, Max Ojomoh, Henry Slade; Elliot Daly, Freddie Steward e Immanuel Feyi-Waboso.

El árbitro del encuentro en el estadio de Twickenham será Pierre Brousset.