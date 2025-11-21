El Gobierno confirmó que usó US$2500 millones del swap con EE.UU. antes de las elecciones de octubre

Después de varias semanas de especulaciones, los datos publicados por el Banco Central (BCRA) confirmaron que en octubre el Gobierno activó el swap con el Tesoro de EE.UU. por algo más de US$2500 millones. La cifra estuvo algo por debajo de las estimaciones del mercado, que rondaban los US$2700 millones.

La utilización de una pequeña parte del swap con EE.UU. había sido informada por el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, pero el número concreto no había trascendido. Ahora, lo confirmaron los datos de la planilla de reservas internacionales y liquidez en moneda extranjera al cierre del mes pasado.

Allí aparecen los US$2510 millones como un pasivo a menos de un mes, dado que se contabiliza como si fuera un descubierto en cuenta corriente, ya que la línea con el Tesoro de EE.UU. no tiene vencimiento.

La falta de información oficial sobre la operatoria de intercambio de monedas con EE.UU. llevó a los analistas de mercado a tratar de reconstruir los pasos de estas transacciones. En principio, una de las presunciones que ahora se confirmó es que las compras de pesos que hizo Bessent para estabilizar el mercado cambiario local se descontaron del swap.

“El gobierno de Estados Unidos ganó dinero. Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, había señalado Bessent en una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.

Precisamente, esos pesos no se quedaron sin remuneración en una cuenta bancaria, sino que se destinaron a una letra del Banco Central por poco menos de $2,8 billones. Ese bono se desarmó en la última semana de octubre, después de las elecciones.

“El movimiento más consistente en el pasivo del BCRA con el desarme de la mencionada letra es el incremento por similar monto en ‘otros pasivos’. Dado que en otros pasivos se contabilizan los swaps, podemos especular que la salida se dio contra la activación de un tramo del swap con EE.UU. por un valor equivalente”, habían explicado los economistas de la consultora Outlier a principios de noviembre.

En otras palabras: Bessent compró pesos y, con ellos, un bono en moneda local. Al activar el tramo del swap, la Argentina debía entregar pesos a cambio de dólares. Dado que el Tesoro de EE.UU. ya había puesto dólares en el mercado local y se había quedado con pesos, el gobierno argentino convalidó esa deuda, pero lo hizo en moneda extranjera.

“Es una forma de darle salida (a EE.UU.) contra reservas del BCRA, vía un pasivo en moneda extranjera, evitando la salida vía mercado”, completaba Outlier y resaltaba que la confirmación de una operatoria de este tipo ratificaría que la intervención del Tesoro de EE.UU. en el mercado cambiario era, en realidad, una forma de adelantar el swap y que se iba a descontar del mismo.