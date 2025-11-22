Francos contó cómo fue su renuncia y admitió una campaña de desgaste: “No olvido, pero no guardo rencores”

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos contó este sábado detalles de la charla que tuvo con el presidente Javier Milei que terminó con su renuncia y reemplazo por el ex vocero presidencial Manuel Adorni semanas atrás. En declaraciones radiales, Francos sugirió que el mandatario “recibió presiones” para realizar cambios en el Gabinete y que “le estaba costando” hablar con él. “No olvido, pero no guardo rencores”, afirmó.

Es la primera vez que el exfuncionario habla desde su renuncia. Francos se refirió a las constantes versiones que surgieron tras las elecciones legislativas nacionales de octubre de que iba a abandonar su cargo y cómo, ante ello, se decidió a reunirse con el Presidente.

“Poquito antes de la elección se mencionaban muchos cambios de ministros. A mí me mandaban a distintos lugares y seguía esta ola de versiones. Yo hablé con el Presidente después de la elección. Como yo veía esa situación me imaginé que el Presidente tenía que tomar una determinación sobre esto y le estaba costando”, relató en diálogo con Radio Mitre.

Sobre esto, profundizó en que la mayor dificultad pasaba porque tienen “una relación de amistad de muchos años” y señaló que había presiones que lo llevaron a realizar las modificaciones en su equipo, aunque no brindó detalles. “Él ha tenido presiones de distintos tipos por el tema de la conformación de su Gabinete y dijo que iba a hacer lo necesario para tener un equipo coordinado y trabajar en conjunto. Yo le dije que tenía mi renuncia a disposición, que no quería ser un estorbo, y le presenté mi renuncia”, explicó.

Y sumó: “Él tenía claro que tenía que hacer modificaciones del Gabinete y mi salida se lo facilitaba. Yo lo sentí como una cuestión de razonabilidad, entendía que él estaba en una posición compleja para resolver esto y lo ayudé a resolverla. Él lo entendió, incluso me agradeció el gesto. Cero problema con el Presidente”.

Francos remarcó que su salida fue en buenos términos, aunque no volvió a reunirse con Milei. “No lo he vuelto a ver. Seguro lo veré próximamente porque tengo una buena relación personal y para mí la renuncia no cambia nada en eso. Creo que colaboré en la parte más importante de este Gobierno, capaz la más difícil”, señaló.

Aunque sostuvo que se retira sin rencores, remarcó que “no olvida”. “Me voy mucho más agradecido con el Presidente por haberme dado la oportunidad de trabajar a su lado. En cualquier mano hay diferencias, pero ya está. Yo no me olvido, pero no guardo rencores”, dijo.

Ante la consulta de si hubo una campaña de desgaste previo a su salida, el ex jefe de Gabinete dijo haber sufrido una “campañita” en su contra en redes sociales. “Ahí hubo una campañita y muchas redes, pero ya pasó”. Tal como publicó el diario La Nación, antes de su renuncia, Francos había tenido cruces con el sector alineado al asesor presidencial Santiago Caputo.

Sobre la posibilidad de volver al Gobierno en un futuro, sostuvo que uno “nunca puede decir que no”, pero que si el mandatario le pedía alguna colaboración, él estaría dispuesto a hacerlo. “Yo voy a seguir estando y ayudando en lo que pueda”, detalló.

En tanto, confirmó que continuará en su rol de director de YPF en representación del Gobierno y desmintió que cobrara grandes sumas por la labor: “Yo seguiré siendo director, soy titular de la famosa acción de oro que tiene el Estado argentino. Pero en YPF se toman las decisiones por acuerdo y hay un presidente [Horacio Marín] espectacular, que lleva a la empresa adelante con mucha experiencia e inteligencia”.

Además, apoyó la gestión de su reemplazante, Manuel Adorni. “No viene de la política, pero demostró ser un vocero muy original. Creo que puede llevar adelante la jefatura de Gabinete y coordinarlo sin problemas. Es joven y tendrá que hacer su experiencia, yo creo que lo va a hacer bien”, analizó.

Sobre Diego Santilli, que llegó como nuevo ministro del Interior, puesto con el que Francos había ingresado al Gobierno, señaló que “tiene mucho oficio” pero que “hay que ponerle unos mangos” porque sino, no hay nada para ofrecer. “Pero como va a haber obras de infraestructura por concesión, yo creo que esa etapa va a ser distinta”, añadió.

Sobre Milei y Mauricio Macri

La renuncia de Francos ocurrió mientras el mandatario y el expresidente se encontraban reunidos en Olivos. El líder de Pro había llegado a la residencia oficial antes de las 20 y mantuvo un mano a mano con Milei por más de dos horas. En su momento, hubo especulaciones que apuntaban a que Francos quería eclipsar dicha reunión con su comunicado.

Francos contó los detalles de dicha situación: “Yo sabía que se iban a reunir, no sabía si estaban reunidos [en ese momento]. El Presidente me pidió unos días para hacerlo público. No especificó, pero yo le dije que no sea mucho porque iba a seguir este desgaste en los medios, entonces en un momento me llamó Adorni y me dijo que iban a sacar un comunicado de la Presidencia y yo le dije que no fue lo que acordamos, que yo quería sacar primero mi renuncia. Y así fue. Pero fue una decisión del Gobierno hacerlo de esa manera”.

Tras la salida de Francos, Macri publicó un contundente tuit donde rechazaba la decisión de Milei y el reemplazo por Manuel Adorni.

“Creo que el expresidente tiene una forma de ver las cosas y de analizar la gestión pública y él hubiera querido a otra gente. Tal vez no fue la manera más feliz de explicar lo que quería, pero creo que la voluntad de Macri es apoyarlo a Milei en todas las cosas fundamentales que hacen al manejo de una sociedad en libertad”, expresó.

Su relación con los gobernadores

La salida de Francos se anunció luego de que llevara adelante una reunión de Milei con los veinte gobernadores en la Casa Rosada. Fue pocos días después de las elecciones que tomaron la decisión de reunir a los mandatarios provinciales para pedirles respaldo para aprobar el presupuesto 2026 en el Congreso y presentó la hoja de ruta para impulsar modificaciones en la legislación laboral, la reforma tributaria y los cambios del Código Penal.

Durante su renuncia, que anunció por redes sociales, Francos había dicho que se despidió de la gestión de Milei tras un encuentro destinado a “encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

Este sábado, al ser consultado si su relación con los gobernadores se había desgastado, mencionó la ausencia de recursos del Estado Nacional para apoyarlos: “Yo tenía una buena relación personal con todos y también [el ex ministro del Interior Lisandro Catalán], pero una cosa es la personal y otra distinta son los reclamos de los gobernadores ante un Estado Nacional que no tiene los recursos para atender esos reclamos”, publicó el diario La Nación.

Sobre esta falta de recursos, sostuvo que “es muy difícil medir de qué manera el equilibrio fiscal impacta en el futuro del país”. “El Presidente tomó una decisión que era cortar la mayor parte de todos los gastos y eso tiene mucho que ver con los pedidos que hacen las provincias. Entonces era muy difícil acordar con los gobernadores más próximos porque no había recursos. Esta famosa frase de ‘no hay plata’, que se hizo célebre en el mundo, era real. No había nada más que deudas en la Argentina”, profundizó.

Aseguró que ordenar todo fue un “proceso arduo y de mucha negociación” que llevaron hasta que se acercó el proceso electoral, donde “los gobernadores y la política empezaron a mermar en su apoyo”. “Si es una equivocación, ¿cómo se mide? El Presidente privilegió el ordenamiento de las cuentas públicas y eso me parece que fue el cambio más importante de la Argentina y va a haber resultados. A mitad del año que viene no va a haber inflación”, afirmó.