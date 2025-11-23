Juventud Unida goleó y clasificó a la próxima fase

En su estadio, Juventud Unida de Gualeguaychú recibió la visita de Unión y Fraternidad en el marco de la quinta fecha de la Zona 3 en la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur. Fue un adelanto de este grupo que completará su actividad con un partido más que se disputará el domingo.

El Juve no dejó dudas y obtuvo una sólida victoria por 4-0. La cuenta se abrió rápido a través de Marcelo Olivera, que anotó el 1-0 parcial a los siete minutos del primer tiempo. Poco después, a los 32 minutos, el propio Olivera asistió a Iván Esquivel para que la diferencia pase a ser de dos goles antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, Olivera anotó el segundo gol de su cuenta personal a los 25 minutos para el 3-0 parcial y a cuatro minutos del final, Agustín Benedetti decoró el marcador con su tanto para el 4-0 definitivo.

El equipo gualeguaychuense aseguró su lugar en la próxima instancia del torneo debido a que llegó a 13 puntos y solo podría ser alcanzado por Parque Sur. Dependiendo de los resultados, el Juve incluso podría asegurarse el primer lugar en esta misma fecha. Eso ocurrirá si este domingo, el Sureño urugauyense no derrota a Atlético Villa Elisa a partir de las 19.

Un partido más

Este domingo habrá un juego más. En el estadio del Club Atlético María Grande, el anfitrión enfrentará a Atlético Paraná en un duelo clave por la clasificación de la Zona 2. El equipo que jugará como anfitrión tiene nueve puntos y lidera la tabla, mientras que el Gato suma tres unidades y está segundo.

Una victoria del equipo paranaense pondría un manto de dudas respecto al liderazgo de la zona, que se definiría en la última fecha con el duelo del Gato ante Cultural Aranguren; mientras que un empate o un triunfo de Atlético María Grande le dejarán automáticamente el lugar de líder de la zona.

Este partido comenzará a las 20 y definirá el destino de ambos equipos hacia la última fecha de la fase de grupos.

Fixture y resultados | Región Litoral Sur | Fecha 5

-Zona 1:

Lunes 24/11 | Desde las 17:

Sportivo Urquiza - Unión (Crespo).

Libre: Neuquen.



-Zona 2:

Domingo 23/11 | Desde las 20:

Atlético María Grande - Atlético Paraná.

Libre: Cultural Aranguren.



-Zona 3:

Sábado 22/11:

Juventud Unida 4-0 Unión y Fraternidad.



Domingo 23/11 | Desde las 19:

Atlético Villa Elisa - Parque Sur.



-Zona 4:

Viernes 21/11:

Recreativo San Jorge 1-1 Lanús (Concepción del Uruguay).

Libre: Achirense.



-Zona 5:

Lunes 24/11 | Desde las 17:

Defensores de Barrio Nébel - Defensores de Pronunciamiento.

Libre: Libertad (Concordia).