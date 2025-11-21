Una mujer murió tras ser embestida por un auto en Seguí

El trágico hecho ocurrió este jueves a las 21.30. Personal de la Comisaría de Seguí recibió un llamado alertando sobre un accidente de tránsito ocurrido en calle López Jordán. Al llegar al lugar, constataron el fallecimiento de una mujer mayor de edad, vecina de la ciudad, informó Seguí Noticias.

Según informó el subcomisario Hernán Ortega, la víctima fue embestida por un Volkswagen Gol conducido por un hombre. Tras el impacto, la mujer fue desplazada sobre el capot del vehículo durante algunos metros, momento en el que el conductor advirtió lo sucedido, detuvo la marcha y comunicó inmediatamente el hecho a la comisaría.

Ortega señaló que se están analizando cámaras de seguridad para determinar con precisión el sitio del impacto. El conductor manifestó que, debido al fuerte viento registrado en ese momento, tenía escasa visibilidad, sintió un golpe y detuvo el auto pocos metros después. Al descender, encontró a la mujer y dio aviso a la Policía.

Personal policial confirmó el fallecimiento de la víctima. El conductor del vehículo se encuentra demorado. Las actuaciones continúan bajo la intervención de la autoridad competente.