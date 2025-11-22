Participarán 26 proyectos audiovisuales en el espacio de promoción del FICER Forum

Será en la programación del 7° Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER), que se desarrollará en Paraná desde este martes 25 hasta el domingo 30, organizado por el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER). Competirán por premios monetarios y servicios profesionales según la categoría, entre proyectos seleccionados e invitados.

El FICER Forum es el espacio para la industria audiovisual que se presenta en esta edición y está destinado a proyectos de primeras y segundas películas en fase de desarrollo, para cineastas de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba, con el objetivo de fomentar la producción de cine en la región. Se inscribieron más de 75 propuestas en una convocatoria abierta, 12 fueron seleccionadas, que compartirán mesas de conversación, rondas de negocios, conferencias y una sesión de pitching. Todos ellos competirán por premios monetarios y en servicios profesionales. A ellos se suman la selección de otros 14 proyectos más, en carácter de invitados, que accederán como premiación a servicios profesionales para sus propuestas. El encuentro y las actividades entre los postulantes se desarrollarán a lo largo de las tres primeras jornadas del festival.

Proyectos seleccionados

-Con locura y pasión, con dirección de Matías Gabriel Amuedo. Productora, Camila Belén Vera (película - Córdoba)

-Tetas, con dirección de Angélica Germanetti. Productoras: María Antonella Riga y Fernanda Rocca, (Córdoba)

-Todo bien igual (Largometraje de ficción en desarrollo), con dirección y producción de Victoria De Michele (Entre Ríos)

-Rumores (Carpeta de Proyecto), con dirección de Thomas Voloder Antenucci. Producción de Mateo Osorio (Entre Ríos)

-Agua colorada (Proyecto de Largometraje de Ficción), con dirección de Julio Olmedo. Producción de Agustín de Torres (Entre Ríos)

-Tornado del 97, un film de Paula Florencia Burna Elstner. Producción de Julieta B. Gómez (Entre Ríos)

-Silvestre, de Elián Guerin. Con producción de Andrés Tes (Oficial NEA)

-Perla Guaraní, de Gabriela Pastor. Producción de Ariana Aisemberg (Oficial NEA)

-Puente Ojo, dirección de Josefina Lens. Producción de Eduardo Bustamante. (Oficial NEA)

-Apartado del camino, con dirección y producción de Miler Blasco (Santa Fe)

-Los amantes que no sabían demasiado. Directores Baltasar Albrecht y Gastón Del Porto. Producción de Arturo Castro Godoy (Santa Fe)

-Combustible (largometraje en desarrollo), dirección de Victoria Saez. Productores Jaquelina Molina y Agustín Falco (Santa Fe)

Proyectos que participarán como invitados:

-La suspensión del tiempo. Directora y productora: Marina Layana. FAB Río Negro.

-Flor. Director: Fernando del Castillo. Productora: Pamela Carlino. Pulsar, Santa Fe.

-Un ascensor sospechosamente grande. Director: Augusto Robert Vaudagna. Productor: Julián López. Pulsar Santa Fe

-En la piel del familiar. Director: Emilio López. Productora: Bárbara Volpatti. Pulsar, Santa Fe.

-Chalet. Director: Joaquín Gamba y Lucio Gagliardo. Productora: Ana Taleb. Pulsar, Santa Fe.

-Ramona. Directora: Lisa Caligaris. Productor: Francisco Matiozzi Molinas. Pulsar, Santa Fe.

-Once familias. Director: Andrés Dentoni. Productora: Paula Kuschnir. Pulsar, Santa Fe.

-Azara. Director: Paula Manzone. Productores: Juan Ferreira, Oriana Castro, Nicolás Werner y Lucía Alcaín. IAAVIM MAEF Misiones.

-Ramoncito. Director: Conrado Arévalo. Productor: Elbio Vargas. ARAER Entre Ríos.

-El rodeo. Regina Prina. Productora: Milagros Aranda. ARAER Entre Ríos.

-Después de una maldición, los milagros. Directora: Yamila Cabrera. Productora: Natalia Pauloni. ARAER Entre Ríos.

- Los visitantes. Directores: Faustino Sosa y Julieta Alegre. Productor: Faustino Sosa. ARAER Entre Ríos.

-Camino. Director: Germán Berger. Productor: Nahuel Balcarce. ARAER Entre Ríos.

-Las cuchillas. Director: Renzo Blanc. Productora: Virginia Tournour. ARAER Entre Ríos.