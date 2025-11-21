"El Lazo de las Edelweiss" emprende una gira de tres días por la costa del Uruguay

La obra teatral escrita por Susana Andereggen, realizará una serie de funciones durante el fin de semana largo del 21, 22 y 23 de noviembre, con presentaciones en Concepción del Uruguay, Colón y Villa Elisa. El recorrido incluye tres escenarios culturales en la costa del río Uruguay y busca acercar al público una historia que recupera más de un siglo y medio de memorias vinculadas a la inmigración suiza en la región. El proyecto cuenta con el acompañamiento del Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier), un apoyo que permite extender la propuesta a nuevas localidades.

La primera función tendrá lugar el viernes 21 a las 21 en el espacio teatral Las Yotivenco, ubicado en Estrada 1489 de Concepción del Uruguay. Al día siguiente, el sábado 22, el elenco se trasladará a la ciudad de Colón para presentarse a las 20:30 en la Casa del Bicentenario, en boulevard Gaillard 179. La gira concluirá el domingo 23, también a las 20:30, en el Salón Heraldo Peragallo de Villa Elisa, situado en avenida Mitre 1320.

"El Lazo de las Edelweiss" es una obra atravesada por las vivencias de mujeres pertenecientes a una familia suiza dividida por los procesos migratorios. La obra recupera vínculos, tensiones y desplazamientos que conectan los paisajes de Entre Ríos y Santa Fe con las montañas del Cantón de Wallis, con elementos del criollaje local de las tradiciones europeas. El relato se organiza alrededor de un lazo rojo que funciona como símbolo de continuidad entre generaciones, en una historia que abarca más de 160 años y que representa la memoria de miles de familias descendientes de inmigrantes.

El elenco está integrado por Julieta Darquier, Gisela Ferrari, Olivia Reinhartt, Susana Andereggen y Facundo Torresán. Además, el equipo artístico cuenta con la iluminación de Mariela Salas; Vanesa Escalada en vestuarios; Daniela Molina en asesoramiento histórico del diseño de vestuario; y Cande Perrón a cargo del diseño gráfico. La dirección general quedó a cargo de Olivia Reinhartt.