Paranoia Cine Club invita a una noche de proyecciones

Paranoia Cine Club anunció que este domingo 23 de noviembre, a las 20, realizará una nueva función dedicada al cine en Paraná. El encuentro tendrá lugar en la esquina de Bavio y Courreges, en el espacio cultural el Almacén de los 33, donde se proyectará Brazil, la película de Terry Gilliam. La actividad se organiza con el objetivo de acercar clásicos del cine a la comunidad, promover la reunión de cinéfilos y continuar el ciclo curado en ediciones anteriores, en el que ya se había trabajado la obra del conocido director.

En esta oportunidad, el cine club decidió volver a la filmografía de Gilliam y presentar una de sus producciones más destacadas, donde se hace una crítica a los sistemas burocráticos y la estética distópica.

La organización propuso incluso una consigna de vestuario inspirada en el universo visual del film. La consigna no es obligatoria, pero el cumplimiento de la misma permite participar de sorteos.

Brazil narra la historia de Sam Lowry, un empleado estatal atrapado en la maquinaria burocrática que marca cada aspecto de la vida cotidiana. El desarrollo de la trama se dispara cuando un error administrativo provoca la captura y posterior muerte de un ciudadano inocente. La copia que se proyectará corresponde al corte de 143 minutos, considerado por especialistas como la versión más fiel a la intención original de Gilliam, luego de una conflictiva disputa con los estudios en el momento de su estreno.

La actividad forma parte de la agenda habitual del cineclub, que durante todos estos meses mantuvo activo un espacio independiente dedicado a difundir cine de culto y generar instancias de encuentro.

Las entradas tienen un valor general de $2.000 y pueden adquirirse directamente en el lugar, antes del inicio de la función.