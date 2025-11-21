La muestra anual cerró las actividades en la Escuela Municipal de Circo Larrisa

Niños y niñas presentaron el espectáculo “Había una vez…”, en el marco del cierre anual del espacio educativo. Se trata de un proceso diverso y enriquecedor que se afianza en la formación de artistas de diferentes edades. Hoy jueves 20, a las 20 hs, será el turno de “Serás Poema”, a cargo del grupo de jóvenes y adultos.

La Escuela Municipal de Circo Larrisa cumplirá en 2026 sus dos décadas de un espacio dedicado a la formación de jóvenes artistas en la ciudad, dado que ofrece una propuesta integral que abarca diversos lenguajes de la disciplina circense. A través de sus talleres, los niños y niñas tienen la oportunidad de acercarse a la magia del circo, desarrollar habilidades físicas y creativas.

“Se trabaja siempre desde la cercanía, desde el respeto mutuo de las infancias y sus docentes. Se respeta el proceso y el tiempo de aprendizaje de cada uno; son edades diferentes entre sí para trabajar en un aprendizaje específico”, valoró la directora de Formación Cultural, Rocío Panozzo, para agregar: “Vienen chicos de los barrios cercanos, pero también llegan familias de otros puntos de la ciudad. Hay que poner en valor nuestra escuela, porque se hace un trabajo increíble y esto es gratuito, accesible a cualquier persona que quiera acercarse”.

Uno de los docentes de la Escuela, Felipe Satto, rescató la experiencia formativa durante el 2025: “El circo y el arte es comunidad y es familia. Es compartir la expresión y compartir el espacio, no sólo lo artístico, sino lo comunitario, lo social y lo afectivo. Es muy importante poder sostener este espacio”.

La formación se desarrolla durante todo el año a través de talleres que integran cinco grupos: Semillero (hasta 5 años), Germinador (6 y 7 años), Integral (8 a 11 años), Adolescentes (12 a 15 años) y Adultos (desde los 16 años). Cada instancia propone un recorrido acorde a las edades y experiencias, con el acompañamiento de docentes especializados.

Las muestras de fin de año ponen en escena el proceso creativo y el camino recorrido por cada grupo, y reflejan el crecimiento sostenido de la disciplina circense dentro de la agenda cultural municipal.