“Siempre es triste despedirte”: Johnny Depp dice adiós a la Argentina

El director de Hollywood dio por finalizado sus días en el país.

Luego de disfrutar unos días en el país, el reconocido actor de Hollywood Johnny Depp le puso fin a su estadía en Argentina. La confirmación de la partida del artista llegó a través de una historia de Instagram de Verónica Lozano, con quien mantiene una estrecha amistad.

El actor visitó el país con el fin de promocionar su último film "Modigliani, tres días en Montparnasse", participando de múltiples entrevistas con medios nacionales. Además, participó de una masterclass exclusiva en la Ciudad de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio y su amigo, Corcho Rodríguez.

Fuente: Noticias Argentinas.