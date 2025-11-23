En un partido caliente, Central Córdoba lo dio vuelta ante San Lorenzo

Este sábado por la noche, el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero recibió el partido entre Central Córdoba y San Lorenzo. El duelo por los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional contó con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado en el VAR por Lucas Novelli.

Con la victoria, el equipo santiagueño se metió entre los ocho mejores del torneo y ahora aguarda por el duelo entre Rosario Central y Estudiantes que se disputará este domingo. En caso de ganar el Canalla, el Ferroviario jugará fuera de casa; pero si el vencedor es el Pincha, el equipo de Omar De Felippe volverá a ser anfitrión.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 2-1 San Lorenzo.



Goles:

46’PT: Facundo Gulli (SLO).

22’ST: Lucas Varaldo -penal- (CCO).

46’ST: José Florentín (CCO).



Expulsados:

26’ST: Jhohan Romaña (SLO).

49’ST: Nery Domínguez (SLO).



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Braian Cufré, Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván; Matías Perelló, Fernando Martínez, Matías Vera, José Florentín; David Zalazar y Lucas Varaldo.

DT: Omar De Felippe.



San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Agustín Ladstatter; Alexis Cuello.

DT: Damián Ayude.



Cambios:

30’ST: ingresó Nery Domínguez por Agustín Ladstatter (SLO).

32’ST: ingresó Favio Cabral por Fernando Martínez (CCO).

45’ST: ingresó Andrés Vombergar por Nicolás Tripichio (SLO).

45’ST: ingresó Matías Hernández por Ezequiel Cerutti (SLO).

45’ST: ingresó Yuri Casermeiro por Matías Perelló (CCO).

45’ST: ingresó Lucas Besozzi por Lucas Varaldo (CCO).



Amonestados:

9’ST: Jonathan Galván (CCO).

18’ST: Ezequiel Cerutti (SLO).

18’ST: Jhohan Romaña (SLO).

19’ST: Ignacio Perruzzi (SLO).

21’ST: Nicolás Tripichio (SLO).

24’ST: David Zalazar (CCO).

29’ST: Matías Perelló (CCO).



Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli.



Estadio: Madre de Ciudades.