López Muñoz le dio la victoria a Argentinos con dos golazos

El primer partido de los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional tuvo lugar en el estadio José Amalfitani. Allí, Vélez Sarsfield recibió a Argentinos Juniors en un duelo que contó con el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza.

Con el triunfo, el Bicho sigue en competencia y en cuartos de final enfrentará al vencedor entre Boca Juniors y Talleres de Córdoba. De ser el Xeneize, el equipo de La Paternal jugará como visitante; de ser el conjunto cordobés, el partido se jugará en el estadio Diego Maradona.

-SÍNTESIS-

Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors.



Goles:

13’ST: Hernán López Muñoz.

17’ST: Hernán López Muñoz.



Expulsado:

29’ST: Agustín Bouzat (VEL).



Formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silvero, Aarón Quirós, Elías Gómez; Agustín Bouzat, Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Florián Monzón.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Alan Lescano, Federico Fattori, Diego Porcel; Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

DT: Nicolás Diez.



Cambios:

10’ST: ingresó Diego Valdés por Manuel Lanzini (VEL).

26’ST: ingresó Tobías Andrada por Elías Gómez (VEL).

26’ST: ingresó Álex Verón por Tomás Galván (VEL).

31’ST: ingresó Emiliano Viveros por Hernán López Muñoz (ARG).

35’ST: ingresó Ismael Sosa por Tomás Molina (ARG).

35’ST: ingresó Gabriel Florentín por Alan Lescano (ARG).

43’ST: ingresó Manuel Brondo por Diego Porcel (ARG).

43’ST: ingresó Lucas Gómez por Nicolás Oroz (ARG).



Amonestados:

4’PT: Jano Gordón (VEL).

24’PT: Francisco Álvarez (ARG).

7’ST: Rodrigo Aliendro (VEL).

15’ST: Diego Porcel (ARG).

15’ST: Álvaro Montero -banco- (VEL).

21’ST: Agustín Bouzat (VEL).

39’ST: Gabriel Florentín (ARG).

41’ST: Federico Fattori (ARG).

41’ST: Aarón Quirós (VEL).



Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza.



Estadio: José Amalfitani.