Un camión de caudales volcó en la Autovía Artigas

Un siniestro vial ocurrió en el mediodía de este viernes en la autovía José Gervasio Artigas, cuando un camión de caudales de la empresa Prosegur protagonizó un despiste y posterior vuelco a la altura del kilómetro 182. El vehículo, que se dirigía de sur a norte, viajaba desde Concepción del Uruguay hacia Concordia cuando, por causas aún desconocidas, el conductor perdió el control del rodado.

El camión se desvió de la calzada y terminó volcado en una zanja lateral. A pesar de la magnitud del incidente, los tres empleados que se encontraban en el camión, de 47, 50 y 52 años, resultaron ilesos.

El personal de emergencias y las autoridades de tránsito acudieron al lugar del siniestro para controlar la situación. Afortunadamente, no se registraron lesiones físicas en los ocupantes del vehículo, quienes fueron atendidos en el lugar.