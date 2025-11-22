Guiffrey se quedó con la clasificación de la penúltima fecha del TC Mouras

Juan Guiffrey ganó la clasificación y se ilusiona con obtener su primera victoria en la temporada.

Este sábado se desarrolló la clasificación correspondiente a la penúltima fecha de la temporada del TC Mouras. La competencia por la 14ª fecha del campeonato tuvo lugar en el autódromo Roberto Mouras de La Plata y contó con la participación de dos pilotos entrerrianos.

La jornada comenzó temprano con el desarrollo de los entrenamientos. En el primero el más rápido fue Eugenio Provens con un registro de un minuto, 26 segundos y 33 milésimas; y en el segundo lideró el villaguayense Juan Guiffrey con un tiempo de un minuto, 25 segundos y 998 milésimas, de manera que establecieron las primeras referencias.

En el momento de la verdad, ya en la clasificación general, el villaguayense Guiffrey mejoró su registro y con un tiempo de un minuto, 25 segundos y 194 milésimas se quedó con la pole en el autódromo platense. Quedó por delante de Provens (a 499 milésimas) y del ramirense Manuel Borgert (a 583 milésimas).

De esta manera se aseguró comandar la única serie clasificatoria que se desarrollará este fin de semana. Será el domingo desde las 8.51 y solo habrá una debido a la cantidad de pilotos que participan de esta jornada: solo 13. Después de la serie clasificatoria tendrá lugar la final, que comenzará a las 11.25.

Clasificación | TC Mouras | Fecha 13 (en La Plata)

1°) Juan Guiffrey (Chevrolet): 1’25”194/1000.

2°) Eugenio Provens (Dodge): a 499/1000.

3°) Manuel Borgert (Ford): a 583/1000.

4°) Thomas Pozner (Dodge): a 592/1000.

5°) Lucas Carabajal (Ford): a 597/1000.