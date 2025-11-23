Fórmula 1: Colapinto terminó 15° en el Gran Premio de Las Vegas

Un toque al inicio provocó que Colapinto perdiera rendimiento: la carrera fue un suplicio para él.

La 22ª fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 cerró en el autódromo de Las Vegas. Allí, los pilotos buscaron los puntos de la antepenúltima competencia de la temporada con Lando Norris largando por delante de todos luego de obtener la pole position.

En la largada, Norris intentó sacar a Max Verstappen, pero se pasó de largo en la primera curva y ahí aprovechó el vigente campeón para saltar al primer lugar. Para Norris no fue todo: también perdió la posición con George Russell, que partió muy bien y le arrebató el segundo lugar.

En la largada hubo un choque que perjudicó la partida de Franco Colapinto, pero aunque lo superaron dos autos, el castigo fue de solo una posición porque Pierre Gasly perdió varios lugares y cayó debajo del argentino. En la segunda vuelta, Colapinto estaba 16°.

En el toque de los autos del fondo fue Gabriel Bortoleto el que impactó a Lance Stroll, provocando su abandono. Ese toque causó el trompo que retrasó a Gasly y además produjo la maniobra en la que Liam Lawson chocó a Oscar Piastri y rompió su propio auto. Stroll y Bortoleto debieron abandonar y la carrera se relanzó en el cuarto giro. Colapinto quedó 14° con los cambios.

En la undécima vuelta, Colapinto mostró una clara pérdida de rendimiento que lo dejó por detrás de Kimi Antonelli, a quien le había sacado siete segundos. De esta forma, el argentino volvió al 15° lugar.

Con los ingresos de Fernando Alonso y Oliver Bearman a boxes, además del toque entre Alex Albon y Lewis Hamilton que complicó al tailandés, Colapinto saltó al 12° lugar. Sin embargo, esta posición era virtual: al argentino le costó mucho tomar ritmo con los neumáticos duros y en 19 giros todavía no lograba dar pelea por descontarles a los autos que estaban delante.

Cuatro vueltas después, Alonso superó a Colapinto cuando era Tsunoda el que intentaba superar al argentino. El japonés siguió por detrás del Alpine del joven nacido en Pilar, que en la vuelta 24 se mantenía en la 13ª posición. Dos vueltas después lo superó a Bearman, que poco antes había dado cuenta de Tsunoda y saltó al 13° lugar.

En su primer paso por boxes, Colapinto cambió neumáticos duros por intermedios y al volver a pista quedó solo por delante de Albon, que ya había realizado dos paradas y tenía pendientes dos sanciones.

Sobre el 38° giro, Albon abandonó la competencia como consecuencia del enorme retraso que tenía el vehículo a causa de las sanciones y sus constantes pasos por boxes. Con los cambios, Colapinto quedó penúltimo en el 16° lugar, solo por delante de Lawson. Y tres giros después, Lawson acabó superando al argentino, que pasó al último lugar en pista.

En la cima sucedió poco y nada. Con pasos por boxes cumplidos, el 1-2-3 de la carrera era Verstappen - Russell - Norris, pero el de McLaren superó a Russell y fue a la caza del neerlandés, pero no con la potencia suficiente. A cuatro giros del final, ya en la vuelta 46, el líder era Verstappen a más de seis segundos de Norris y casi 12 por encima de Russell, que completaron el podio.

No cambió nada hasta el final. El ganador fue Verstappen, que controló la diferencia sin mayores problemas y estiró la definición del campeonato por al menos una carrera más. Lo siguió Norris, mientras que Russell completó el podio. Para Colapinto fue una carrera para el olvido: terminó en el último lugar.

Con los resultados finales que entregó la carrera, Verstappen llegó a 366 puntos. Con la decisión de la FIA de descalificar a los McLaren en la verificación técnica debido a un detalle en su vehículo, la lucha por el campeonato quedó más apretada. El líder es Norris con 390 puntos y Verstappen ya está como escolta junto a Piastri, ambos con 366. El podio de la competencia también cambió: fue Verstappen - Russell - Antonelli.