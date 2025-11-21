Shell volvió a aumentar el precio del combustible: aplicó cinco subas en noviembre

Durante la madrugada de este viernes, las estaciones de servicio Shell de Paraná volvieron a modificar sus valores, aplicando un incremento que representa la segunda suba en el transcurso de una semana y la quinta en lo que va de noviembre. La nafta súper aumentó 23 pesos por litro, en un contexto de ajustes consecutivos que vienen impactando en el bolsillo de los automovilistas.

Cinco aumentos en 21 días

La secuencia de incrementos comenzó el 1° de noviembre, siguió el día 8 y tuvo una nueva actualización el 12. El miércoles 19 se aplicó el cuarto aumento del mes, y este viernes 21 se concretó el quinto, reflejando una tendencia sostenida en el sector, detalló El Once.

Los nuevos valores en Paraná

A partir de este viernes, los combustibles Shell en la capital entrerriana quedaron establecidos de la siguiente manera:

Precios nuevos

Súper: $1.714

V-Power Nafta: $1.984

Evolux: $1.735

V-Power Diésel: $1.982

Precios anteriores

Súper: $1.699

V-Power Nafta: $1.973

Evolux: $1.724

V-Power Diésel: $1.972

La variación se concentró exclusivamente en la nafta súper, mientras que el resto de los combustibles mantuvo los valores vigentes hasta el día anterior.