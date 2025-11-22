Lanús campeón: Barracas Central clasificó a la Copa Sudamericana

Este sábado se llevó a cabo la final de la Copa Sudamericana. Tras un intenso partido y en la tanda de penales, Lanús superó a Atlético Mineiro por 5-4 (0-0 en los 120 minutos de juego) y se quedó con la segunda copa de su historia.

La consagración no solo trajo un premio multimillonario en dólares para el Granate (6.500.000 dólares, precisamente) sino que además le dio la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Esta situación modificó los resultados en la Tabla Anual de la Liga Profesional.

Esto se debe a que el equipo de Mauricio Pellegrino había culminado en la octava posición con 50 puntos, asegurando un lugar en la edición 2026 de la Copa Sudamericana. Sin embargo, como accedió a la Libertadores por consagrarse en la edición 2025 de la Sudamericana, no podrá jugar el torneo de segundo orden a nivel continental.

De esta forma, el Granate liberó un cupo en la tabla anual que favoreció a Barracas Central. El Guapo, que todavía opta por clasificar a la Copa Libertadores en caso de consagrarse campeón del Torneo Clausura; acabó el año en la décima posición con 49 puntos, desplazado por Tigre debido a la diferencia de gol.

El Guapo se metió de esta manera en la próxima edición de la Copa Sudamericana y se abre una oportunidad para Independiente, undécimo en la tabla. Si Barracas, Tigre, Lanús, San Lorenzo, Riestra, Racing, River, Argentinos, Boca o Central ganan el torneo, el Rojo jugará la próxima edición de la Copa Sudamericana por la tabla anual.

Posiciones | Tabla Anual | Liga Profesional

1°) Rosario Central: 66 puntos*.

2°) Boca Juniors: 62*.

3°) Argentinos Juniors: 57**.

4°) River Plate: 53***.

5°) Racing: 53***.

6°) Deportivo Riestra: 52***.

7°) San Lorenzo: 51***.

8°) Lanús: 50****.

9°) Tigre: 49***.

10°) Barracas Central: 49***.

11°) Independiente: 47.

12°) Huracán: 47.

13°) Independiente Rivadavia: 43*****.

---

22°) Platense: 35******.



*Clasificados a Copa Libertadores por Tabla Anual.

**Clasificado al Repechaje de la Copa Libertadores por Tabla Anual.

***Clasificados a Copa Sudamericana por Tabla Anual.

****Clasificado a la Copa Libertadores por ser campeón de la Copa Sudamericana.

*****Clasificado a la Copa Libertadores por ser campeón de la Copa Argentina.

******Clasificado a la Copa Libertadores por ser campeón del Torneo Apertura.

Resta definirse el campeón del Torneo Clausura, que clasificará directamente a la Copa Libertadores.