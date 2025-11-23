Los “Pumas” dieron pelea, pero no pudieron ante Inglaterra

Este domingo hubo acción para la selección argentina de rugby masculino. Los Pumas jugaron su último partido del 2025 frente a Inglaterra en el marco del tercer encuentro de su gira por Europa. Luego de las victorias ante Gales y Escocia, el equipo de Felipe Contepomi enfrentó al combinado de la Rosa con el arbitraje de Pierre Brousset.

Aunque Argentina propuso durante los primeros instantes jugar alejado de su ingoal, Inglaterra consiguió romper el cero en el tanteador con una buena patada de George Ford para el drop a los tres minutos. Inmediatamente después, una intercepción en la salida de los Pumas terminó en el try de Max Ojomoh, convertido por Ford para el parcial de 10-0.

Luego de 15 minutos en los que hubo paridad en el trámite llegó el try de Immanuel Feyi-Waboso con el que Inglaterra ya establecía una diferencia amplia en el tanteador. En el camino hacia el descanso solo quedó el penal de Tomás Albornoz con el que Argentina descontó para el 17-3 parcial. La insistencia de los Pumas todavía no alcanzaba.

Sin embargo, en el comienzo del segundo tiempo hubo buenos primeros 20 minutos de los Pumas, que arrinconaron al seleccionado local y llegaron a ponerse a un punto. El try de Justo Piccardo (convertido por Albornoz) y los penales de Albornoz y Santiago Carreras dejaron las cosas 17-16.

Inglaterra salió del asedio con un try de Henry Slade, convertido por Ford que, pese a errar un drop, convirtió un penal y dejó las cosas 27-16. Argentina estaba muy atrás, pero en los últimos cinco minutos del juego empujó para el descuento.

Pese a que había conseguido el try a dos minutos del final, lo anularon por falso apoyo en el ingoal y hubo que retrotraer la jugada. En el reinicio llegó un muy buen try de Rodrigo Isgró y la conversión de Carreras para que haya una jugada más. Argentina empezó en sus 10 metros y consiguió llevar la guinda hasta los 10 metros ingleses, pero una pérdida tras un line dio por finalizado el partido.

Fue derrota de la Argentina por 27-23 ante el combinado inglés, cerrando con buenas sensaciones un 2025 con muchos altibajos. Quedarán cuestiones por mejorar, pero el equipo argentino demostró que está a la altura de cualquiera.

-SÍNTESIS-

Inglaterra 27-23 Argentina.



Punto a punto:

9’PT: drop de George Ford (ING).

10’PT: try de Max Ojomoh, convertido por George Ford (ING).

25’PT: try de Immanuel Feyi-Waboso, convertido por George Ford (ING).

35’PT: penal de Tomás Albornoz (ARG).

Resultado parcial: Inglaterra 17-3 Argentina.

5’ST: try de Justo Piccardo, convertido por Tomás Albornoz (ARG).

11’ST: penal de Tomás Albornoz (ARG).

20’ST: penal de Santiago Carreras (ARG).

26’ST: try de Henry Slade, convertido por George Ford (ING).

32’ST: penal de George Ford (ING).

40’ST: try de Rodrigo Isgró, convertido por Santiago Carreras (ARG).

Resultado final: Inglaterra 27-23 Argentina.



Formaciones:I

nglaterra: Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku Fordjour; Maro Itoje, Alex Coles; Guy Pepper, Ben Earl, Sam Underhill; Ben Spencer, George Ford, Max Ojomoh, Herny Slade; Elliot Daly, Freddie Steward e Immanuel Feyi-Waboso.

DT: Steve Borthwick.



Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya, Pedro Delgado; Guido Petti, Pedro Rubiolo; Marcos Kremer, Santiago Grondona, Juan González; Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Justo Piccardo, Matías Moroni; Bautista Delguy, Juan Mallía y Rodrigo Isgró.

DT: Felipe Contepomi.



Ingresaron:

-En Inglaterra: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock y Alex Mitchell.



-En Argentina: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.



Amonestado:

38’ST: Alex Coles (ING).



Árbitro: Pierre Brousset.



Estadio: Allianz Stadium - Twickenham.