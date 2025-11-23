Juan Gianini ganó la penúltima final del TC Pick Up

En el autódromo Roberto Mouras de La Plata, este domingo se desarrolló la penúltima final de la temporada del TC Pick Up. Antes, la categoría de las camionetas disputó sus series clasificatorias para dar forma a la grilla que disputó la final.

En la primera serie el ganador fue Juan Gianini con un tiempo de siete minutos, 24 segundos y 98 milésimas. Lo siguieron el paranaense Mariano Werner, a un segundo y 28 milésimas, y Agustín Canapino, a dos segundos y 180 milésimas.

Fue la serie más rápida, debido a que la de Germán Todino demoró siete minutos, 25 segundos y 251 milésimas. En esta batería el segundo fue Juan Ebarlín e Ignacio Faín acabó en el tercer lugar.

La Ford Ranger de Gianini partió desde el primer lugar y fue imbatible, aprovechando los problemas de sus principales contendientes por el título: Agustín Canapino y Mariano Werner. El primero debió abandonar temprano; mientras que el segundo se retrasó y abandonó a dos vueltas del cierre.

En el segundo lugar arribó el regular Germán Todino a bordo de su Toyota Hilux; mientras que Tomás Abdala culminó en el tercer lugar, completando el podio de la penúltima final de la temporada.

A falta de una fecha, que será el 14 de diciembre nuevamente en el autódromo Roberto Mouras, el puntero del campeonato es Canapino. El Titán de Arrecifes suma 127,5 puntos y lidera el torneo con tres victorias, seguido de Werner con 121,5 y con grandes chances de ser campeón. El tercero es Gianini con 119, cuarto aparece Todino con 114,5 y el quinto es Juan Ebarlín, con 113.

Resultados | TC Pick Up | Fecha 10 (en La Plata)

1°) Juan Gianini (Ford): 27’16”301/1000.

2°) Germán Todino (Toyota): a 3”105/1000.

3°) Tomás Abdala (Ford): a 8”997/1000.

4°) Hernán Palazzo (Toyota): a 9”187/1000.

5°) Javier Jack (Dodge): a 26”54/1000.

---

11°) Mariano Werner (Toyota): a 2 vueltas.



Campeonato | TC Pick Up

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 127,5 puntos.

2°) Mariano Werner (Toyota): 121,5.

3°) Juan Gianini (Ford): 119.

4°) Germán Todino (Toyota): 114,5.

5°) Juan Ebarlín (Toyota): 113.