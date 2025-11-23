El crespense Emiliano Stang ganó la penúltima final del TC 2000

El autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta, le trajo suerte al crespense Emiliano Stang. En el marco de la penúltima fecha del TC 2000, el piloto entrerriano se llevó una victoria vital para contar con chances de ser campeón en la última jornada.

A bordo de su Toyota Corolla Cross SUV, Stang fue el primero en completar las 31 vueltas con un tiempo de 42 minutos, 19 segundos y 903 milésimas. Al entrerriano lo siguieron Gabriel Ponce de León y Marcelo Ciarrocchi, que había sido el mejor de la prueba de tanques llenos.

Matías Rossi, que llegó como líder del campeonato, se retrasó primero y debió abandonar luego cuando apenas iban 12 giros de competencia, de manera que la definición del título entre el piloto de Del Viso y del crespense Stang se dará en la próxima fecha.

El Gran Premio Coronación encontrará en Junín a Rossi como líder con 17 puntos de ventaja sobre Stang, su compañero de equipo, con apenas 32 unidades en juego. El entrerriano deberá ir por todo si pretende ser campeón de la categoría. Sería ponerle un broche de oro a una gran temporada en la que obtuvo cuatro triunfos y se transformó en el más ganador del 2025.

La definición será el fin de semana que va entre el 19 y el 21 de diciembre. La sede será el autódromo Eusebio Marcilla de la ciudad de Junín. El líder es Rossi con 193 puntos, seguido por Stang con 176.

Resultados | TC 2000 | Fecha 11 (en Salta)

1°) Emiliano Stang (Toyota): 42’20”881/1000.

2°) Gabriel Ponce de León (Toyota): a 5”438/1000.

3°) Marcelo Ciarrocchi (Toyota). a 5”865/1000.

4°) Leonel Pernía (Honda): a 5”900/1000.

5°) Franco Morillo (Chevrolet): a 17”453/1000.