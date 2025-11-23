Neuquen y Oro Verde igualaron en el adelanto de la Liga Paranaense

El "Pingüino" se ubica segundo y espera por los demás resultados para saber su ubicación.

Este sábado por la noche comenzó la actividad correspondiente a la última fecha del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol. En el estadio Luis Renaud, Neuquen recibió a Oro Verde para cerrar su participación en la fase regular.

El partido terminó en empate 0-0 en la noche sabatina. Con la igualdad, el Pingüino llegó a 27 puntos y está segundo en la tabla de posiciones, aunque podría perder el lugar en manos de Don Bosco o Peñarol. Por su parte, Oro Verde llegó a 18 unidades y superó a Atlético Paraná, aunque deberá esperar al final de la fecha para saber su ubicación.

La fecha continuará este lunes, aprovechando que es feriado en todo el país. Destaca el duelo entre Patronato y Universitario en una jornada que estará cargada de actividad. También sobresale el partido de Atlético Paraná, teniendo en cuenta que este domingo jugó por el Torneo Federal Regional Amateur.

La fecha se completará el jueves con el partido entre Los Toritos de Chiclana y Sportivo Urquiza a partir de las 17.

Fixture y resultados | Copa de la Liga Paranaense | Fecha 15

Sábado 22/11:

Neuquen 0-0 Oro Verde.



Lunes 24/11 | Desde las 17:

Patronato - Universitario.

Don Bosco - Camioneros.

Instituto - Peñarol.

Atlético Paraná - San Benito.

Palermo - Argentino Juniors.



Jueves 27/11 | Desde las 17:

Los Toritos - Sportivo Urquiza.



Libre: Belgrano.