Estudiantes bajó a Rosario Central en un partido con previa caliente

Este domingo por la tarde, Rosario Central estrenó su título de la Tabla Anual con el duelo por los octavos de final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata. El partido contó con el arbitraje de Pablo Dóvalo, acompañado en el VAR por Hernán Mastrángelo.

Ya la previa del partido estuvo caliente con el pasillo ordenado por la Asociación del Fútbol Argentino. Los jugadores de Estudiantes formaron fila para darle paso a los jugadores del Canalla, pero cuando estos ingresaron les dieron la espalda. Así todo hacía suponer que podía darse un partido caliente, pero no fue de ese modo.

Estudiantes controló el juego con mucha intensidad y en un partido que tenía un desarrollo sumamente chato, encontró la apertura del marcador a los 31 minutos del primer tiempo.

Fue en un contragolpe en el que Tiago Palacios condujo la jugada por el centro y tocó hacia la izquierda para Cristian Medina. El exBoca falló al controlar, pero favoreció la llegada de Edwuin Cetré por el costado izquierdo. El colombiano aprovechó que el balón venía despacio y ajustó el remate contra el poste izquierdo de Jorge Broun para el 1-0 parcial. Golazo.

El Canalla se repitió en lo que quedó del primer tiempo y el arranque del segundo con una lluvia de centros que no llevaron peligro a la valla defendida por Fernando Muslera. Con su experiencia, el arquero uruguayo fue patrón en el área y no dejó a su rival tener conexiones aéreas que le permitan ilusionarse.

Por el contrario, el León estuvo cerca de estirar la ventaja en el arranque del complemento en un mano a mano de Facundo Farías en el Broun contuvo muy bien para evitar la ampliación de la diferencia. En la siguiente chance, el que se perdió el gol fue Tiago Palacios, con un disparo desde afuera del área que Broun controló en dos tiempos.

Ya sobre el final del partido, el Canalla tuvo su mejor chance. Un centro al área llegó a la cabeza de Alejo Véliz, que ganó de arriba y desvió el balón hacia el costado izquierdo del arco defendido por Muslera, pero el balón dio en el poste.

Con Mikel Amondarain ya expulsado en el León, Central controló totalmente el juego, pero siguió tirando centros que agigantaron la figura de Muslera. Apenas un disparo desviado de Maximiliano Lovera y un centro bajo de Giovani Cantizano desde la izquierda que Enzo Copetti no controló fueron las jugadas generadas por el anfitrión: poco y nada para un equipo que desea ser campeón.

Estudiantes aguantó hasta el final y se llevó el triunfo por 1-0, de manera que avanzó de instancia en el campeonato.

El Pincha continuará en la competencia y en la próxima fase se enfrentará a Central Córdoba de Santiago del Estero, al que tendrá que visitar en el estadio Madre de Ciudades. Para el conjunto rosarino, el año terminó este mismo domingo.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 0-1 Estudiantes.



Gol:

31’PT: Edwuin Cetré.



Expulsado:

46’ST: Mikel Amondarain (EST).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Komar, Agustín Sández; Federico Navarro; Gaspar Duarte, Tomás O’Connor, Jaminton Campaz; Ángel Di María y Alejo Véliz.

DT: Ariel Holan.



Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Facundo Farías.

DT: Eduardo Domínguez.



Cambios:

15’ST: ingresó Facundo Rodríguez por Santiago Núñez (EST).

20’ST: ingresó Lucas Alario por Facundo Farías (EST).

24’ST: ingresó Franco Ibarra Tomás O’Connor (CEN).

24’ST: ingresó Maximiliano Lovera por Gaspar Duarte (CEN).

24’ST: ingresó Giovani Cantizano por Jaminton Campaz (CEN).

25’ST: ingresó Gastón Benedetti por Tiago Palacios (EST).

25’ST: ingresó Alexis Castro por Ezequiel Piovi (EST).

25’ST: ingresó Joaquín Tobio Burgos por Edwuin Cetré (EST).

32’ST: ingresó Enzo Copetti por Federico Navarro (CEN).



Amonestados:

30’ST: Ángel Di María (CEN).

35’ST: Mikel Amondarain (EST).

36’ST: Lucas Alario (EST).

49’ST: Alexis Castro (EST).

50’ST: Fernando Muslera (EST).

53’ST: Cristian Medina (EST).



Árbitro: Pablo Dóvalo. VAR: Hernán Mastrángelo.



Estadio: Gigante de Arroyito.