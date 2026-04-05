Talleres espera rival en la definición del Nacional de Clubes

Patronato y Estudiantes definirán al rival de CEF, ante el que irán por un lugar en la final.

Este domingo concluyó la disputa del Round Robin del Campeonato Nacional de Clubes de Sóftbol. Como consecuencia de la tormenta que afectó a la ciudad de Paraná algunos partidos se fueron postergando y los playoffs de la Zona Ascenso fueron directamente suspendidos.

Por la suspensión de los playoffs de la Zona Ascenso, los equipos que subieron de categoría fueron Metros (campeón invicto) y Tigres de Pilar. En la puerta quedó Talleres “B”, que tuvo los mismos puntos que Tigres, pero peor diferencia de carreras. En sus lugares dentro de la categoría ascenso estarán Liniers e Indios de Bahía Blanca, que perdieron la categoría por quedar en los últimos dos lugares de la Zona Campeonato.

Al Round Robin de la Zona Campeonato le restaban dos partidos: el primero lo ganó Estudiantes por 8-0 sobre Liniers y el segundo acabó en triunfo de Talleres por 9-0 sobre Don Bosco. De esta manera quedaron definidas las posiciones.

Con mejor diferencia de carreras, Talleres (récord 6-1) se hizo acreedor del boleto para la final. Su rival en la definición será aquel que venza a CEF (también 6-1) en las semifinales del torneo. El único partido de playoffs será entre Patronato (5-2) y Estudiantes (4-3).

Posiciones | Round Robin

1°) Talleres: 6-1.

2°) CEF: 6-1.

3°) Patronato 5-2.

4°) Estudiantes: 4-3.

5°) Oro Verde: 3-4.

6°) Don Bosco: 2-5.

7°) Liniers: 1-6.

8°) Indios: 1-6.