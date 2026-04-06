Un niño fue internado y pelea por su vida tras ser aplastado por un tractor en Urdinarrain

El niño de 8 años permanece en terapia intensiva del Hospital San Roque, en Paraná.

El pequeño de ocho años cayó desde el vehículo y fue pisado por una de las ruedas. Sufrió severas lesiones y está en terapia intensiva en el Hospital San Roque.

Un niño de 8 años de la zona rural de Urdinarrain permanece internado en grave estado luego de haber sido atropellado por la rueda de un tractor en un establecimiento rural. El hecho ocurrió este domingo por la mañana y, tras una primera atención en Gualeguaychú, el menor fue trasladado al hospital pediátrico de Paraná.

El incidente se produjo en un tambo ubicado en la zona rural de Aldea San Antonio, dentro de la jurisdicción de Urdinarrain, en el departamento Gualeguaychú.

El niño habría caído de un tractor que era conducido por su padre y una de las ruedas traseras del vehículo lo pasó por encima, ocasionándole severas lesiones.

En un primer momento, el menor fue trasladado consciente al Hospital Centenario, donde los médicos constataron que presentaba una contusión pulmonar y politraumatismos en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las heridas, se resolvió su derivación al Hospital San Roque, donde ingresó durante la tarde del domingo y permanece internado en estado reservado y con riesgo de vida.

Fuente: Ahora.