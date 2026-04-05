Newell’s volvió a la victoria jugando en Santiago del Estero

Este domingo, la jornada correspondiente a la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 concluyó en Santiago del Estero. El estadio Madre de Ciudades recibió el enfrentamiento entre Central Córdoba y Newell’s Old Boys. Este encuentro contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con el triunfo, la Lepra alcanzó los nueve puntos y salió del último lugar de la Zona A; mientras que el Ferroviario suma 12 y está 12°. En la próxima fecha, el equipo de Frank Kudelka recibirá a San Lorenzo el domingo 12, desde las 15; mientras que al conjunto santiagueño le tocará visitar a Vélez, el lunes 13 desde las 21.30.

-SÍNTESIS-

Central Córdoba 1-3 Newell’s.



Goles:

10’PT: Franco García (NEW).

40’PT: Oscar Salomón (NEW).

19’ST: Diego Barrera (CCO).

50’ST: Francisco Scarpeccio (NEW).



Expulsado:

43’PT: Juan Pignani (CCO).



Formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Fernando Martínez, Juan Cardozo, Matías Vera; Ezequiel Naya y Michael Santos.

DT: Lucas Pusineri.



Newell’s: Josué Reinatti; Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Franco García.

DT: Frank Kudelka.



Cambios:

15’PT: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Bruno Cabrera (NEW).

25’PT: ingresó Javier Vallejos por Alan Aguerre (CCO).

ET: ingresó Yuri Casermeiro por Santiago Moyano (CCO).

ET: ingresó Agustín Quiroga por Facundo Mansilla (CCO).

ET: ingresó Alan Laprida por Ezequiel Naya (CCO).

22’ST: ingresó David Sotelo por Facundo Guch (NEW).

22’ST: ingresó Walter Núñez por Franco García (NEW).

40’ST: ingresó Francisco Scarpeccio por Matías Cóccaro (NEW).

41’ST: ingresó Luciano Herrera por Walter Mazzantti (NEW).

43’ST: ingresó Lucas Varaldo por Michael Santos (CCO).



Amonestados:

23’PT: Alejandro Maciel (CCO).

39’PT: Facundo Mansilla (CCO).

47’ST: Agustín Quiroga (CCO).



Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.



Estadio: Madre de Ciudades.