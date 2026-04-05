Newell’s volvió a la victoria jugando en Santiago del Estero

Bajo una lluvia torrencial, Newell's ganó en Santiago del Estero.
Este domingo, la jornada correspondiente a la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 concluyó en Santiago del Estero. El estadio Madre de Ciudades recibió el enfrentamiento entre Central Córdoba y Newell’s Old Boys. Este encuentro contó con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, acompañado por Fernando Echenique en el VAR.
Nota en desarrollo.
Con el triunfo, la Lepra alcanzó los nueve puntos y salió del último lugar de la Zona A; mientras que el Ferroviario suma 12 y está 12°. En la próxima fecha, el equipo de Frank Kudelka recibirá a San Lorenzo el domingo 12, desde las 15; mientras que al conjunto santiagueño le tocará visitar a Vélez, el lunes 13 desde las 21.30.
-SÍNTESIS-
Central Córdoba 1-3 Newell’s.
Goles:
10’PT: Franco García (NEW).
40’PT: Oscar Salomón (NEW).
19’ST: Diego Barrera (CCO).
50’ST: Francisco Scarpeccio (NEW).
Expulsado:
43’PT: Juan Pignani (CCO).
Formaciones:
Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Juan Pignani, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Diego Barrera; Fernando Martínez, Juan Cardozo, Matías Vera; Ezequiel Naya y Michael Santos.
DT: Lucas Pusineri.
Newell’s: Josué Reinatti; Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Oscar Salomón, Jerónimo Russo; Rodrigo Herrera, Luca Regiardo, Facundo Guch; Walter Mazzantti, Matías Cóccaro y Franco García.
DT: Frank Kudelka.
Cambios:
15’PT: ingresó Jerónimo Gómez Mattar por Bruno Cabrera (NEW).
25’PT: ingresó Javier Vallejos por Alan Aguerre (CCO).
ET: ingresó Yuri Casermeiro por Santiago Moyano (CCO).
ET: ingresó Agustín Quiroga por Facundo Mansilla (CCO).
ET: ingresó Alan Laprida por Ezequiel Naya (CCO).
22’ST: ingresó David Sotelo por Facundo Guch (NEW).
22’ST: ingresó Walter Núñez por Franco García (NEW).
40’ST: ingresó Francisco Scarpeccio por Matías Cóccaro (NEW).
41’ST: ingresó Luciano Herrera por Walter Mazzantti (NEW).
43’ST: ingresó Lucas Varaldo por Michael Santos (CCO).
Amonestados:
23’PT: Alejandro Maciel (CCO).
39’PT: Facundo Mansilla (CCO).
47’ST: Agustín Quiroga (CCO).
Árbitro: Hernán Mastrángelo. VAR: Fernando Echenique.
Estadio: Madre de Ciudades.